Ookla e Mapbox anunciam parceria de conectividade de rede geoespacial

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Ookla, a renomada empresa de inteligência de rede por trás de ambos Speedtest e Downdetector, e Mapbox, a principal plataforma de mapeamento e nuvem de localização para desenvolvedores, está se envolvendo em uma parceria global para criar soluções de mapeamento com reconhecimento de rede inovadoras. Ambas as empresas estarão colaborando em tecnologias que proporcionam um valor novo e significativo para seus respectivos clientes.

Ookla e Mapbox estão posicionados de forma única para revolucionar a análise de rede geoespacial e recursos de mapeamento com reconhecimento de conectividade por meio de seus recursos e experiência combinados. A Ookla coleta centenas de milhões de medições de desempenho e qualidade de rede em todo o mundo todos os dias por meio de sua plataforma Speedtest. Da mesma forma, o Mapbox permite que os desenvolvedores criem consciência de localização em tempo real em seus próprios aplicativos, que são acessados ​​por mais de 600 milhões de usuários a cada mês. Esse grande público permite que a Mapbox mantenha mapas do mundo que são atualizados constantemente por meio do feedback do consumidor. A combinação de elementos dessas plataformas produzirá inteligência geoespacial com precisão de localização precisa que mostra a disponibilidade e os recursos de conectividade de rede em todo o mundo.

A inteligência de rede incomparável da Ookla para aprimorar os produtos da Mapbox

Os clientes do Mapbox terão a opção de habilitar recursos de reconhecimento de conectividade, abrindo um potencial ilimitado para ofertas sofisticadas de reconhecimento de rede. O SDK de navegação da Mapbox e o recentemente anunciado Mapbox Dash manterão a funcionalidade em áreas com baixa ou nenhuma conectividade disponível, graças à integração de inteligência de rede da Ookla. Quando as tecnologias Speedtest são ativadas, o Mapbox ganhará visibilidade da conectividade prevista, permitindo a otimização da rota e a capacidade de pré-carregar direções ou outros dados pertinentes antes de entrar em uma área com recursos de rede degradados.

Por exemplo, o Straightaway, o aplicativo líder da Mapbox para o planejamento otimizado de rotas de entrega em escala, utiliza o SDK de navegação da Mapbox para emparelhar uma longa lista de endereços com dados de tráfego ao vivo, resultando em horas economizadas todos os dias. Com a adição da inteligência de rede de Ookla, as rotas podem ser otimizadas ainda mais para maximizar a conectividade de rede em cada viagem.

"Os dados de cobertura de rede de alta resolução da Ookla são um complemento perfeito para a plataforma de localização Mapbox", disse o CEO da Mapbox, Peter Sirota. "Estamos entusiasmados em trabalhar com Ookla para explorar as muitas maneiras de incorporar seus ricos dados de conectividade em nossas APIs, SDKs e aplicativos para oferecer uma experiência mais segura para motoristas e mais produtividade para mensageiros profissionais - mesmo nos ambientes mais desconectados."

A experiência e as capacidades geoespaciais da Mapbox impulsionam as soluções empresariais da Ookla

Compreender e otimizar o desempenho da rede é um dos desafios mais difíceis enfrentados por operadoras e reguladores. Muitas vezes, até mesmo saber as áreas onde uma rede está fornecendo conectividade adequada aos usuários é um obstáculo. É aí que entram as soluções empresariais da Ookla, iluminando um cenário de desempenho de rede opaco para ajudar a indústria a analisar e melhorar a Internet. A experiência de classe mundial, soluções de mapeamento e geodados da Mapbox estão sendo usadas para desenvolver novos recursos inovadores em soluções Ookla. Imagine os recursos de mapa 3D da próxima geração do Mapbox integrados às visualizações de análise de rede internas do Cell Analytics.

"Mapbox é a plataforma de localização preferida da Ookla", disse o cofundador e CEO Doug Suttles de Ookla. "Nossas soluções Speedtest para consumidores e empresas já dependem disso, e estamos integrando ainda mais os recursos do Mapbox em quase tudo o que fazemos. Estamos entusiasmados com a parceria e o suporte a um inovador constante, à medida que se expandem ainda mais para o setor automotivo e de logística."

A Mapbox também é uma parceira importante da Ookla for Good™, uma iniciativa para fornecer conhecimentos e experiência complementares a organizações que buscam melhorar a vida das pessoas por meio da acessibilidade à Internet.

Ao longo de sua parceria, as duas empresas estão comprometidas em liberar os maiores benefícios para consumidores e empresas, enquanto mantêm os mais altos padrões de privacidade e segurança do usuário. Mais detalhes sobre os resultados da parceria serão compartilhados assim que surgirem.

ABOUT OOKLA®

Ookla® é líder global em inteligência de rede móvel e de banda larga, testando aplicativos e tecnologias relacionadas. Speedtest®, a plataforma de teste de rede carro-chefe da Ookla, coleta centenas de milhões de medições sobre o desempenho e a qualidade das redes em todo o mundo a cada dia.

Operadoras, empresas e agências governamentais confiam na Ookla para obter informações imediatas e incomparáveis ​​sobre o estado das redes e serviços online. O portfólio de soluções corporativas da Ookla também inclui o Downdetector®, que fornece análise em tempo real das condições de status e interrupções em setores como serviços de rede, finanças e jogos.

Ookla faz parte da Ziff Davis, uma subsidiária da J2 Global, Inc. (NASDAQ: JCOM) e empresa líder global de mídia digital que opera em três setores principais: Tecnologia, jogos e compras. A sede da Ookla está localizada em Seattle, WA, com escritórios adicionais em todo o mundo. Mais informações estão disponíveis em www.ookla.com.

ABOUT MAPBOX®

Mapbox® capacita localização em todos os principais setores. Milhões de desenvolvedores de hardware e software usam o Mapbox para adicionar reconhecimento de localização ao vivo, incluindo mapas, navegação e serviços de pesquisa para aplicativos móveis, sistemas de logística e navegação automotiva no carro.

O pipeline de dados com a tecnologia Mapbox AI processa mais de 300 milhões de milhas de dados de telemetria rodoviária ao vivo agregados e anônimos diariamente, permitindo que a Mapbox atualize continuamente o mapa em todo o mundo.

Fundado em 2010 em uma garagem em Washington, D.C., a Mapbox agora tem mais de 600 milhões de usuários ativos mensais tocando seus mapas, uma equipe global de mais de 500 funcionários e é usado por líderes da indústria, incluindo General Motors, BMW, Porsche, Ford, Instacart, Adobe, CNN, IBM, Strava, The New York Times, Snapchat, Porsche, Square, The Weather Channel, Lonely Planet, Mastercard, The United Nations, Tableau, Land Rover e Microsoft Power BI. Saiba mais em www.mapbox.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.