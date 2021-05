Ookla y Mapbox Anuncian una Asociación de Conectividad de Red Geoespacial

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Ookla, reconocida empresa de inteligencia de redes detrás de Speedtest y Downdetector, y Mapbox, principal plataforma de mapas y ubicación en la nube para desarrolladores, participarán en una asociación global para crear soluciones de mapas innovadoras y con reconocimiento de red. Ambas empresas colaborarán en tecnologías que brinden un nuevo valor significativo a sus respectivos clientes.

Ookla y Mapbox están en una posición única para revolucionar el análisis de las redes geoespaciales y las funciones de mapeo conscientes de la conectividad a través de sus capacidades y experiencia combinadas. Ookla recopila cientos de millones de mediciones de calidad y rendimiento de la red en todo el mundo todos los días a través de su plataforma Speedtest. Del mismo modo, Mapbox permite a los desarrolladores crear conciencia de la ubicación en tiempo real en sus propias aplicaciones, a las que acceden más de 600 millones de usuarios cada mes. Esta audiencia masiva le permite a Mapbox mantener dinámicamente los mapas del mundo que se actualizan constantemente a través de los comentarios de los consumidores. La combinación de elementos de estas plataformas producirá inteligencia geoespacial con una precisión de ubicación exacta que muestra la disponibilidad y las capacidades de la conectividad de red en todo el mundo.

La inteligencia de red inigualable de Ookla mejorará los productos de Mapbox

Los clientes de Mapbox obtendrán la opción de habilitar funciones de reconocimiento de conectividad, lo que abre un potencial ilimitado para las ofertas sofisticadas de reconocimiento de red. El Navigation SDK de Mapbox y el recientemente anunciado Mapbox Dash mantendrán la funcionalidad en áreas con poca o ninguna conectividad disponible gracias a la integración de la inteligencia de red de Ookla. Cuando se habiliten las tecnologías Speedtest, Mapbox obtendrá visibilidad de la conectividad prevista, lo que le permitirá la optimización de las rutas y la capacidad de precargar las direcciones u otros datos pertinentes antes de ingresar a un área con capacidades de red degradadas.

Por ejemplo, Straightaway, la aplicación líder de Mapbox para planificar de manera óptima las rutas de entrega a escala, utiliza el SDK de navegación de Mapbox para emparejar una larga lista de direcciones con datos de tráfico en vivo, lo que genera horas ahorradas todos los días. Con la incorporación de la inteligencia de red de Ookla, las rutas se pueden optimizar aún más para maximizar la conectividad de la red durante cada viaje.

"Los datos de cobertura de red de alta resolución de Ookla son un complemento perfecto para la plataforma de ubicación Mapbox", señaló el director de Mapbox, Peter Sirota. "Estamos entusiasmados de trabajar con Ookla para explorar las muchas formas en que podemos incorporar sus ricos datos de conectividad en nuestras API, SDK y aplicaciones para brindar una experiencia más segura para los conductores y más productividad para los mensajeros profesionales, incluso en los entornos más desconectados".

La experiencia y las capacidades geoespaciales de Mapbox impulsan las soluciones empresariales de Ookla

Comprender y optimizar el rendimiento de la red es uno de los desafíos más difíciles que enfrentan tanto los operadores como los reguladores. A menudo, incluso conocer las áreas donde una red ofrece la conectividad adecuada a los usuarios es un obstáculo. Ahí es donde entran en juego las soluciones empresariales de Ookla, que iluminan un panorama de rendimiento de red que de otro modo sería opaco para ayudar al sector a analizar y mejorar la Internet. La experiencia de clase mundial, las soluciones de mapas y los geodatos de Mapbox se están utilizando para desarrollar nuevas funciones innovadoras en las soluciones de Ookla. Imagine las capacidades de mapas 3D de próxima generación de Mapbox integradas en las vistas de análisis de redes internas de Cell Analytics.

"Mapbox es la plataforma de ubicación preferida de Ookla", señaló el cofundador y director ejecutivo de Ookla, Doug Suttles. "Nuestras soluciones Speedtest para consumidores y empresas ya dependen de él, y estamos integrando aún más las funciones de Mapbox en casi todo lo que hacemos. Estamos encantados de asociarnos y apoyar a un innovador constante a medida que se expande aún más hacia la automoción y la logística".

Mapbox es también un socio clave de Ookla for Good™, iniciativa para proporcionar conocimientos y experiencia complementarios a las organizaciones que buscan mejorar la vida de las personas a través de la accesibilidad a Internet.

En el transcurso de su asociación, ambas compañías se comprometen a obtener los mayores beneficios para los consumidores y las empresas, al tiempo que mantienen el listón más alto para la privacidad y la seguridad del usuario. Se compartirán más detalles sobre los resultados de la asociación a medida que surjan.

ACERCA DE OOKLA®

Ookla® es el líder mundial en inteligencia de redes móviles y de banda ancha, aplicaciones de prueba y tecnologías relacionadas. Speedtest®, plataforma de prueba de redes insignia de Ookla, recopila cientos de millones de mediciones sobre el rendimiento y la calidad de las redes en todo el mundo cada día.

Los operadores, las empresas y las agencias gubernamentales confían en Ookla para obtener información inmediata e incomparable sobre el estado de las redes y los servicios en línea. La cartera de soluciones empresariales de Ookla también incluye Downdetector®, que proporciona un análisis en tiempo real de las condiciones de estado y las interrupciones en sectores tales como servicios de red, finanzas y juegos.

Ookla es parte de Ziff Davis, una subsidiaria de J2 Global, Inc. (NASDAQ: JCOM) y una empresa líder a nivel mundial de medios digitales que opera en tres mercados verticales centrales: Tecnología, juegos y compras. La sede de Ookla se encuentra en Seattle, Washington, con oficinas adicionales en todo el mundo. Más información disponible en www.ookla.com.

ACERCA DE MAPBOX®

Mapbox® potencia la ubicación en todos los sectores principales. Millones de desarrolladores de hardware y software usan Mapbox para agregar conocimiento de ubicación en vivo, incluidos mapas, navegación y servicios de búsqueda para aplicaciones móviles, sistemas de logística y navegación automotriz en el automóvil.

La canalización de datos impulsada por IA de Mapbox procesa diariamente más de 300 millones de millas de datos de telemetría de carreteras en vivo anonimizados y agregados, lo que permite a Mapbox actualizar continuamente el mapa en todas partes del mundo.

Fundada en 2010 en un garaje en Washington, DC, Mapbox ahora tiene más de 600 millones de usuarios activos mensuales que tocan sus mapas, un equipo global de más de 500 empleados y es utilizada por líderes del sector como General Motors, BMW, Porsche, Ford, Instacart, Adobe, CNN, IBM, Strava, The New York Times, Snapchat, Porsche, Square, The Weather Channel, Lonely Planet, Mastercard, Naciones Unidas, Tableau, Land Rover y Microsoft Power BI. Puede obtener más información en www.mapbox.com.

