Join Game Carnival for networking, expert speaking sessions, and 1:1 meeting. Register for free today. https://gamecarnivalevent.com/

Join Game Carnival for networking, expert speaking sessions, and 1:1 meeting. Register for free today. https://gamecarnivalevent.com/

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, società specializzata in soluzioni per il commercio di videogiochi basate sui suoi motori Transaction Engine e Business Engine intese ad aiutare sviluppatori ed editori a commercializzare, vendere, connettere e ottimizzare i loro giochi su scala globale, ospiterà un'edizione reimmaginata di Game Carnival l’11 e il 12 maggio 2021. L’innovativo evento dedicato al settore dei giochi virtuali che ha ospitato migliaia di visitatori, oltre 220 espositori e più di 5000 incontri nel 2020, proporrà una nuova esperienza immersiva, funzionalità aggiornate per l'instaurazione di contatti, due palchi per presentazioni con dozzine di esperti settoriali e spazi per incontri individuali privati. Prima e durante l’evento, società quali Razer, Sega e molte altre ancora metteranno in palio omaggi che andranno a fortunati iscritti e partecipanti (https://gamecarnivalevent.com/).

“Xsolla sostiene eventi digitali come Game Carnival nell’ambito del suo impegno costante volto ad aiutare gli sviluppatori di giochi a connettersi, apprendere e condividere informazioni con gli altri professionisti del settore” ha affermato Chris Hewish, Presidente di Xsolla.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.