Ookla, het gerenommeerde netwerk informatiebedrijf achter zowel Speedtest als Downdetector, en Mapbox, het belangrijkste mapping- en locatie-cloudplatform voor ontwikkelaars, gaan een wereldwijd partnerschap aan om baanbrekende, netwerkbewuste kaartoplossingen te creëren. Beide bedrijven gaan samenwerken aan technologieën die een aanzienlijke nieuwe waarde opleveren voor hun respectievelijke klanten.

Ookla en Mapbox bevinden zich in een unieke positie om een ​​revolutie teweeg te brengen in geospatiale netwerkanalyse en connectiviteitsbewuste kaartfuncties door hun gecombineerde mogelijkheden en expertise. Ookla verzamelt dagelijks honderden miljoenen netwerkprestaties en kwaliteitsmetingen over de hele wereld via hun Speedtest-platform. Op dezelfde manier stelt Mapbox ontwikkelaars in staat om realtime locatiebewustzijn in hun eigen apps in te bouwen, die elke maand door meer dan 600 miljoen gebruikers worden gebruikt. Dit enorme publiek stelt Mapbox in staat om dynamisch kaarten van de wereld bij te houden die voortdurend worden vernieuwd via feedback van consumenten. Het combineren van elementen van deze platforms zal geospatiale intelligentie produceren met nauwkeurige locatienauwkeurigheid die de beschikbaarheid en mogelijkheden van netwerkconnectiviteit over de hele wereld laat zien.

