Global Eagle choisit les performances d'Eutelsat pour accroître ses capacités de mobilité en Amérique du Nord

Eutelsat Communications (Paris:ETL) (Euronext Paris : ETL) et Global Eagle, principal fournisseur de solutions de connectivité et de divertissement pour les marchés porteurs de la mobilité, ont signé un contrat pluriannuel concernant des répéteurs en bande Ku supplémentaires. Ceux-ci permettent d’accroître la capacité destinée aux clients de Global Eagle opérant dans le domaine de l'aviation.

Dans le cadre de cet accord pluriannuel portant sur l’ensemble de la couverture nord-américaine d’EUTELSAT 7A, Eutelsat fournit à Global Eagle d’importantes performances supplémentaires visant à augmenter les services de connectivité de l’entreprise pour ses clients du secteur de la mobilité. Ce satellite sera rebaptisé EUTELSAT 139WA.

Philippe Oliva, Directeur commercial d'Eutelsat, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accompagner Global Eagle, notre partenaire de longue date, dans le renforcement de son réseau mondial de mobilité. Ce contrat, qui reflète à la fois l'excellence de nos ressources mondiales en orbite et notre flexibilité à les redéployer rapidement pour saisir les opportunités du marché, met également en avant la résilience à long terme du marché de la mobilité. »

Nancy Walker, Vice-présidente commerciale de la division Connectivité aéronautique chez Global Eagle, a ajouté : « Cet accord avec Eutelsat nous permet de renforcer davantage nos réseaux multi-bandes et multi-satellites, qui offrent une haute performance et une grande uniformité de service à nos utilisateurs finaux. Nos clients pourront rester connectés grâce à la capacité de plus de 50 satellites reliés par 28 téléports à travers le monde, ce qui se traduit par un service plus rapide et fiable pour leurs passagers. »

A propos d’Eutelsat Communications

Créé en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse plus de 6 600 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basé à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de 1 200 collaborateurs originaires de 50 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com

À propos de Global Eagle

Global Eagle est l'un des principaux fournisseurs de solutions de connectivité et de médias à haut débit dans le domaine de la mobilité mondiale, notamment destinées à des compagnies aériennes et de croisières, ainsi qu’à des applications maritimes, énergétiques et gouvernementales critiques. L'entreprise fournit connexion et divertissement aux consommateurs lorsqu’ils utilisent les transports aériens et maritimes, au-delà de la portée des fournisseurs de télécommunications et de services terrestres à haut débit. L'architecture ouverte et le réseau satellitaire multiplateforme de Global Eagle offrent une évolutivité, une couverture mondiale, une fiabilité et une compatibilité future uniques. Les solutions de contenu de Global Eagle distribuent, localisent et diffusent du contenu traditionnel et numérique natif pour les marchés des compagnies aériennes et de croisières, incluant de la publicité et des analyses intégrées pour les clients. Son leadership et son innovation permettent à Global Eagle de définir des expériences de nouvelle génération pour les passagers, par le biais de solutions intégrées adaptées aux marques et aux objectifs de service de ses clients.

Suivez Global Eagle sur LinkedIn et Twitter pour de plus amples informations et des mises à jour régulières.