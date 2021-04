COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--Forge Biologics, een op gentherapie gerichte contractontwikkelings- en productieorganisatie, kondigde vandaag de afronding aan van een Serie B-financiering van $ 120 miljoen. De financiering werd geleid door RA Capital Management met deelname van Perceptive Advisors en aanverwante dochterondernemingen, Surveyor Capital (een Citadel-bedrijf), Octagon Capital en Marshall Wace. Bestaande investeerders Perceptive Xontogeny Venture Fund en Drive Capital namen ook deel. In verband met de financiering zullen Matthew Hammond, Ph.D., van RA Capital, en Fred Callori van het Perceptive Xontogeny Venture Fund toetreden tot de Raad van Bestuur van het bedrijf.

