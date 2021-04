TYSONS, Va.--(BUSINESS WIRE)--DXC Technology (NYSE: DXC) heeft vandaag aangekondigd dat Zurich Insurance Group (Zürich) zijn overeenkomst met DXC heeft verlengd voor het leveren van IT- en beveiligingsdiensten in de komende vijf jaar als een essentieel onderdeel van het bedrijf IT-transformatie. Deze applicatie-gestuurde infrastructuur en applicatiemodernisering zullen Zurich helpen de algehele klant- en werknemerservaring te verbeteren.

Als onderdeel van de verbeterde overeenkomst zal Zurich gebruik maken van DXC-mogelijkheden binnen de Enterprise Technology Stack. Dit geeft Zurich de mogelijkheid om applicaties sneller te implementeren door middel van automatisering, waardoor ze nieuwe producten snel en op schaal kunnen introduceren en de operationele veerkracht kan verbeteren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.