IDEMIA聯手Razer Fintech打造的LED燈效Razer Card榮獲金融科技支付卡技術卓越獎

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Razer Fintech和IDEMIA聯手打造的LED燈效Razer Card榮獲《新加坡商業評論》(Singapore Business Review, SBR)評選出的「金融科技支付卡」類技術卓越獎。這款創新產品在新加坡開創了卡片行業的先河。它是一種實體預付卡，可以在任何支援VISA卡的商店處進行付款，如果與Razer Fintech的電子錢包平臺相連，還可以進行無縫虛擬付款。

這款Razer Card主要針對使用電子錢包的遊戲玩家，輕輕敲擊表面，就會從電子支付終端機吸收電力，然後嵌在卡片裡的LED燈就會發光，並且在處理付款的過程中，可以持續發亮數秒——讓卡片利用電池來發光成為歷史。

每張卡都與客戶各自的Razer Pay行動應用程式相連，可在信用卡終端機上進行非接觸式支付。付款結束後，對應的金額會從電子錢包餘額裡扣除。

IDEMIA亞太區金融機構董事總經理Romain Zanolo表示：「在不斷追求品質和創新的歲月裡，IDEMIA從客戶的獨特形象和需求出發，量身打造出許多獨一無二的創新產品和解決方案。Razer Fintech已成為創新與卓越的代名詞，無論是在遊戲生態系統還是在快速發展的金融科技市場，我們與客戶一直保持緊密合作，為他們的終端使用者帶來獨特且有吸引力的支付方式，而他們也在眾多電子錢包使用者中成為特別有存在感的科技達人。」

在正式推出之前，從2020年10月到2021年1月，Razer Card讓1337名用戶率先體驗了測試版。和所有IDEMIA卡一樣，Razer Pay卡也採用先進的接觸式和非接觸式交易技術，讓支付變得更加方便。它還符合所有常見信用卡的要求，包括通過ISO標準和認證，並相容EMV晶片和標準磁條卡。

Razer Fintech執行長Lee Li Meng表示：「由於我們的很多用戶都來自高階遊戲市場，他們的要求很高，對於產品和解決方案的卓越性能也絕不將就，而我們的Razer Card正是他們想要的。到目前為止，客戶對這款產品也是讚不絕口。IDEMIA在卡片的生產和安全性方面一直表現出色，具有無可超越的優勢。有了他們的技術加持，我們為具有高眼光的客戶帶來一款高顏值、深內涵且能幫他們從我們的金融服務中獲得更多價值的產品。」

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關於IDEMIA

增強身分領域的全球領導者IDEMIA立志提供一個可信的環境，使市民和消費者能夠在實體和網際空間展開重要的日常活動（如支付、聯網和旅遊）。

確保自身的身分安全已成為我們今天所生活時代的關鍵任務。增強身分可確保隱私和信任，並提供安全、經身分驗證和可驗證的交易保障，透過支援增強身分，我們重塑了我們對於我們最重大的資產之一——身分的思考、生產、使用和保護方式，不論針對個人還是物體，在安全至關重要的任何時候、任何地方均是如此。我們為金融、電信、身分識別、公共安全和物聯網(IoT)領域的國際客戶提供增強身分。IDEMIA在全球擁有近1.5萬名員工，為180個國家的客戶提供服務。

如需瞭解更多資訊，請造訪www.idemia.com / 在Twitter上關注@IdemiaGroup

關於Razer Fintech

雷蛇公司(Razer Inc, 1337: Hong Kong)是致力於為青少年和千禧一代遊戲玩家打造潮流生活方式的全球知名品牌，而Razer Fintech正是雷蛇旗下的金融科技部門。Razer Fintech成立於2018年4月，目前已成長為新興市場中首屈一指的O2O（線下到線上）數位支付網路之一，已處理共計超過數十億美元的支付交易。Razer Fintech主要經營兩款縱向型解決方案，即Razer Merchant Services (“RMS”)和Razer Pay。

Razer Merchant Services是一款領先的B2B解決方案，主要分線上和線下兩個領域：

RMS Online：卡片處理閘道，支援全球主要卡片組織和超過110種支付方式，為東南亞的國際藍籌商店提供線上支付服務。

RMS Offline：東南亞首屈一指的線下支付網路，在該地區擁有超過100萬個實體受理點。RMS Offline還擴展了銷售點服務（例如帳單支付和通訊儲值）、櫃檯現金服務（包括Razer Pay儲值和電子商務購物）、經銷協力廠商銷售點終端機啟動(POSA)卡，以及Razer Pay和其他協力廠商電子錢包的商店收單服務。

Razer Pay是一款B2C（企業對消費者）解決方案，包含提供全面服務的電子錢包，致力於為年輕人和千禧一代打造各種一流的使用體驗。

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