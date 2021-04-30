IDEMIA联手Razer Fintech打造的LED灯效Razer Card荣获金融科技支付卡技术卓越奖

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Razer Fintech和IDEMIA联手打造的LED灯效Razer Card荣获《新加坡商业评论》(Singapore Business Review, SBR)评选出的“金融科技支付卡”类技术卓越奖。这款创新产品在新加坡开创了卡类行业的先河。它是一种实体预付卡，可以在任何支持VISA卡的商户处进行付款，如果与Razer Fintech的电子钱包平台相连，还可以进行无缝虚拟付款。

这款Razer Card主要面向使用电子钱包的游戏玩家，轻轻敲击表面，就会从电子支付终端吸收电力，然后嵌在卡里的LED灯就会发光，并且在处理付款的过程中，可以持续发亮数秒——让卡片利用电池来发光成为历史。

每张卡都与客户各自的Razer Pay移动应用程序相连，可在信用卡终端机上进行非接触式支付。付款结束后，相应的金额会从电子钱包余额里扣除。

IDEMIA亚太区金融机构董事总经理Romain Zanolo表示：“在不断追求质量和创新的岁月里，IDEMIA从客户的独特形象和需求出发，量身定制出许多独一无二的创新产品和解决方案。Razer Fintech已成为创新与卓越的代名词，无论是在游戏生态系统还是在快速发展的金融科技市场，我们与客户一直保持紧密合作，为他们的最终用户带来独特且有吸引力的支付方式，而他们也在众多电子钱包用户中成为特别有存在感的科技达人。”

在正式推出之前，从2020年10月到2021年1月，Razer Card让1337名用户率先体验了测试版。和所有IDEMIA卡一样，Razer Pay卡也采用先进的接触式和非接触式交易技术，让支付变得更加方便。它还符合所有常见信用卡的要求，包括通过ISO标准和认证，并兼容EMV芯片和标准磁条。

Razer Fintech首席执行官Lee Li Meng表示：“由于我们的很多用户都来自高端游戏市场，他们的要求很高，对于产品和解决方案的卓越性能也绝不将就，而我们的Razer Card正是他们想要的。到目前为止，客户对这款产品也是赞不绝口。IDEMIA在卡类的生产和安全性方面一直表现出色，具有无可超越的优势。有了他们的技术加持，我们为具有高眼光的客户带来一款高颜值、深内涵且能帮他们从我们的金融服务中获得更多价值的产品。”

-完-

关于IDEMIA

增强身份领域的全球领导者IDEMIA立志提供一个可信的环境，使市民和消费者能够在物理和数字空间开展重要的日常活动（如支付、联网和旅游）。

确保自身的身份安全已成为我们今天所生活时代的关键任务。增强身份可确保隐私和信任，并提供安全、经身份验证和可验证的交易保障，通过支持增强身份，我们重塑了我们对于我们最重大的资产之一——身份的思考、生产、使用和保护方式，不论针对个人还是物体，在安全至关重要的任何时候、任何地方均是如此。我们为金融、电信、身份识别、公共安全和物联网(IoT)领域的国际客户提供增强身份。IDEMIA在全球拥有近1.5万名员工，为180个国家的客户提供服务。

如需了解更多信息，请访问www.idemia.com / 在Twitter上关注@IdemiaGroup

关于Razer Fintech

雷蛇公司(Razer Inc, 1337: Hong Kong)是致力于为青少年和千禧一代游戏玩家打造潮流生活方式的全球知名品牌，而Razer Fintech正是雷蛇旗下的金融科技部门。Razer Fintech成立于2018年4月，目前已成长为新兴市场中首屈一指的O2O（线下到线上）数字支付网络之一，已处理共计超过数十亿美元的支付交易。Razer Fintech主要经营两款纵向型解决方案，即Razer Merchant Services (“RMS”)和Razer Pay。

Razer Merchant Services是一款领先的B2B解决方案，主要分线上和线下两个领域：

RMS Online：卡处理网关，支持全球主要卡组织和超过110种支付方式，为东南亚的国际蓝筹商户提供在线支付服务。

RMS Offline：东南亚首屈一指的线下支付网络，在该地区拥有超过100万个实体受理点。RMS Offline还扩展了销售点服务（例如账单支付和通讯充值）、柜台现金服务（包括Razer Pay充值和电子商务购物）、分销第三方销售点终端激活(POSA)卡，以及Razer Pay和其他第三方电子钱包的商户收单服务。

Razer Pay是一款B2C（企业对消费者）解决方案，包含提供全面服务的电子钱包，致力于为年轻人和千禧一代打造各种一流的使用体验。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。