JetBlue neemt eerste Airbus A321LR-vliegtuig in ontvangst en lanceert allereerste transatlantische dienst

JetBlue today announced it has taken delivery of the airline’s first Airbus A321 Long Range (LR) aircraft.

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--JetBlue (NASDAQ: JBLU) heeft vandaag aangekondigd dat het het eerste Airbus A321 Long Range (LR)-vliegtuig van de luchtvaartmaatschappij in ontvangst heeft genomen; staartnummer N4022J kwam vanmiddag aan op de thuisbasis van JetBlue op John F. Kennedy International Airport (JFK) Terminal 5. Deze A321LR werd geassembleerd in de Airbus-productiefaciliteit in Hamburg, Duitsland en zal JetBlue in staat stellen deze zomer zijn allereerste transatlantische dienst tussen de VS en Londen te lanceren.

" De levering van onze nieuwe A321LR zet de toon voor een nieuw tijdperk bij JetBlue. We beschikken nu over een vliegtuig waarmee we onze vleugels kunnen uitslaan en een echte wereldwijde luchtvaartmaatschappij kunnen worden die voor het eerst vluchten buiten Noord- en Zuid-Amerika aanbiedt," aldus Robin Hayes, Chief Executive Officer, JetBlue. " Het A321LR-platform - dat het bereik biedt van een widebody maar met de economische aspecten van een vliegtuig met één gangpad - heeft de juiste afmetingen voor ons en stelt ons in staat om effectief te concurreren met onze bekroonde service en lage tarieven op vluchten tussen de VS en Londen. We feliciteren Airbus met het tot leven brengen van de meest opwindende en innovatieve vliegtuigcabine met smalle romp ter wereld, en JetBlue is vereerd de lanceringsklant te zijn voor Airspace in de A320-serie."

Met de A321LR kan JetBlue nieuwe langeafstandsmarkten aanboren, zoals Londen, die voorheen niet toegankelijk waren met de bestaande vloot van de luchtvaartmaatschappij. Het bereik van de LR tot 4.000 zeemijlen wordt mogelijk gemaakt door drie extra brandstoftanks in het midden en het vliegtuig levert 30 procent brandstofbesparing en bijna 50 procent vermindering van de geluidsvoetafdruk op in vergelijking met eerdere generaties vliegtuigen. JetBlue heeft in april 2019 13 vliegtuigen in zijn bestaande A321-orderboek omgezet naar de LR-versie, met de mogelijkheid om er nog meer te converteren. Bovendien heeft JetBlue nog eens 13 vliegtuigen in zijn bestaande orderboek omgebouwd naar de Extra-Long Range-versie - of XLR - van de A321.

JetBlue is ook de wereldwijde lanceringspartner voor de nieuwe Airspace by Airbus-cabine, waarmee de A321 voor de eerste keer ooit lange afstanden gaat vliegen. Airspace brengt een reeks verbeteringen, waarvan er vele zijn aangepast voor JetBlue, waaronder:

Prachtige plafondpanelen met achtergrondverlichting door de hele cabine, die gloeien met een uniek JetBlue-patroon.

Aangepaste LED-sfeerverlichting die tijdens verschillende vluchtfasen verandert om jetlagtechnologieën te verminderen.

De grootste bagageopbergruimten op een vliegtuig met één gangpad.

Nieuwe ergonomische zijwanden die extra persoonlijke ruimte creëren op schouderhoogte.

Een opnieuw ontworpen welkomstruimte bij de voorste instapdeur.

Vernieuwde toiletten aan boord met antimicrobiële oppervlakken.

De moderne elementen van Airspace, gecombineerd met de aanpassingen door JetBlue, bieden klanten een boetiekachtige omgeving voor de langverwachte transatlantische service van de luchtvaartmaatschappij.

“ We zijn vereerd dat JetBlue onze eerste lanceeroperator is voor de nieuwe Airspace-cabine op Airbus-vliegtuigen met één gangpad. We zijn er ook van overtuigd dat zowel de klanten als de bemanning van de luchtvaartmaatschappij het uitstekende comfort en de transatlantische ervaring tijdens de vlucht aan boord van deze vliegtuigen zullen waarderen," stelde Christian Scherer, Chief Commercial Officer van Airbus.

De A321LR van JetBlue wordt aangedreven door twee Pratt & Whitney GTF-motoren. De GTF-motor, met zijn revolutionaire ventilatortechnologie, transformeert de luchtvaart door baanbrekende economische en milieuprestaties te leveren. De Pratt & Whitney GTF-motor bevat ook vorderingen op het gebied van aerodynamica, lichtgewicht materialen en andere belangrijke technologische verbeteringen.

" Vandaag vieren we weer een opwindende en historische mijlpaal tussen Pratt & Whitney en JetBlue," verklaarde Carroll Lane, president van Commercial Engines bij Pratt & Whitney. “ Met het door GTF aangedreven Airbus A321LR-vliegtuig kan JetBlue verder vliegen, nieuwe routes voor hun klanten openen en tegelijkertijd de economische en ecologische voordelen van onze baanbrekende motor opleveren. We kijken ernaar uit om hun vloot de komende decennia van vermogen te voorzien."

Bekend in de VS voor het beschikken over de meeste beenruimte in standaard klasse (a), live televisie en on-demand entertainment op elke rugleuning, gratis Fly-Fi-breedbandinternet (b), gratis snacks en frisdranken en geweldige klantenservice, zal JetBlue's intrede in de transatlantische markt de introductie betekenen van een nieuw tijdperk van klantgerichte, goedkope reizen voor vakantiegangers en zakenreizigers.

De premium Mint®-ervaring van de luchtvaartmaatschappij - die als eerste voor disruptie zorgde op transcontinentale reizen in de VS en volledig opnieuw ontworpen is voor transatlantisch vliegen - belooft klanten een nieuwe keuze te bieden wanneer ze vliegen tussen de VS en het VK. JetBlue Mint beschikt over 24 volledig plat liggende privé-suites met een schuifdeur, een op maat ontworpen zitkussen van Tuft & Needle en talloze designaccenten die ervoor zorgen dat elke klant zich thuis voelt in de lucht. Als onderdeel van de vernieuwing zal JetBlue ook zijn nieuwste innovatie introduceren, de verbazingwekkende Mint Studio™, die de meeste ruimte biedt in een premium ervaring van alle Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen (c).

De toonaangevende Core-ervaring van JetBlue is ook opnieuw uitgevonden voor het oversteken van de oceaan en zal een nieuw serviceniveau bieden aan klanten die een geweldige ervaring willen tegen een laag tarief. Alle gemakken die JetBlue-klanten gewend zijn, zullen worden versterkt door de onlangs aangekondigde samenwerking met Dig om het karakteriskieke concept daarvan voor het zelf bepalen van de eetervaring naar dienbladtafels op 10.000 meter hoogte te brengen - JetBlue's eerste gratis maaltijd in Core. Met slechts 114 Core-plaatsen zullen Core-klanten genieten van een ervaring in boetiekstijl, waar ze ook zitten.

Klanten in zowel Core als Mint kunnen de hele vlucht verbonden blijven met de populaire onbeperkte, gratis supersnelle WiFi van de luchtvaartmaatschappij. Bovendien hebben klanten toegang tot een samengestelde selectie van live tv-kanalen gericht op nieuws en sport, en een uitgebreide bibliotheek met rugleuningentertainment - zodat klanten aan boord kunnen genieten van een ervaring met meerdere schermen, net als thuis.

Aanvullende details over specifieke Londense routes, dienstregelingen en uitverkoopdatums worden binnenkort bekend gemaakt.

Ga voor het laatste nieuws over JetBlue London naar: https://www.jetblue.com/flying-with-us/london

Ga voor meer informatie over het A321LR-vliegtuig van JetBlue naar: https://www.jetblue.com/flying-with-us/our-planes/A321-long-range

Over JetBlue Airways

JetBlue is de Hometown Airline® van New York en een toonaangevende luchtvaartmaatschappij in Boston, Fort Lauderdale-Hollywood, Los Angeles, Orlando en San Juan. JetBlue vervoert klanten in de VS, het Caribisch gebied en Latijns-Amerika. Ga voor meer informatie naar jetblue.com.

(a) JetBlue biedt de meeste beenruimte in standaard klasse op basis van de gemiddelde stoelafstand voor de hele vloot voor Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. (b) Fly-Fi® en live televisie zijn beschikbaar op alle door JetBlue uitgevoerde vluchten. Beschikbaarheid en dekkingsgebied kunnen per vliegtuig verschillen. Details over WiFi en entertainment aan boord: https://www.jetblue.com/flying-with-us/wifi. (c) Gebaseerd op persoonlijke vierkante meters per passagiersstoel.

