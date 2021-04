Collinson stringe una partnership con Alibaba Fliggy per rendere ancora più interessante l’esperienza di viaggio per i fedeli soci della piattaforma

HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Collinson, un leader mondiale nel settore dell’assistenza medica e delle esperienze per i viaggiatori, e gestore e operatore del programma Priority Pass per gli aeroporti, annuncia una partnership strategica con Fliggy, la piattaforma di viaggio di proprietà di Alibaba Group, finalizzato a offrire accesso alle sale d’aspetto in Cina ai soci di livello premium della piattaforma a partire dal 21 aprile 2021.

