Puget Sound Energy faz parceria com a Mitsubishi Power para desenvolver soluções de armazenamento de energia renovável

Mary Kipp, presidente e diretora executiva da Puget Sound Energy, e Paul Browning, presidente e diretor executivo da Mitsubishi Power Americas, participaram virtualmente de uma personalização da boneca japonesa Daruma na cerimônia de assinatura do acordo de desenvolvimento conjunto das empresas. Primeiro eles falaram sobre o acordo para colaborar em um desenvolvimento de projeto e soluções tecnológicas compatíveis com a meta da PSE para se tornar uma empresa de energia “Além do carbono zero líquido” até 2045. Em seguida, eles pintaram o olho esquerdo de cada boneca. O próximo passo será trabalhar em prol da meta. Após alcançarem esse objetivo, as empresas se reunirão para pintar os olhos direitos em um gesto de gratidão. (Crédito Mitsubishi Power)

BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--A Puget Sound Energy assinou um acordo de desenvolvimento conjunto com a Mitsubishi Power Americas, Inc. para colaborar em um desenvolvimento de projeto e soluções tecnológicas de acordo com a meta da PSE para se tornar uma empresa de energia “Além do carbono zero líquido” até 2045.

Esse acordo ajudará a permitir a implementação de geração e armazenamento renovável livre de carbono no território de serviço da PSE, enquanto continua a atender às expectativas dos clientes por confiabilidade, segurança e economia não comprometidas. As principais áreas de foco para a parceria incluirão:

Desenvolvimento de instalações de produção, armazenamento e transporte de hidrogênio verde

Desenvolvimento de sistemas de armazenamento de energia em escala de serviço público e desenvolvimento de instalações de ciclo combinado de turbina a gás hidrogênio

Colaboração para buscar oportunidades de descarbonização entre setores para criar sinergias entre o setor de energia e outros setores industriais na região, incluindo refinarias, transporte e distribuição

A Mitsubishi Power é pioneira em turbinas a gás habilitadas para hidrogênio e soluções de armazenamento de longa e curta duração. Ela também fornece o primeiro e único pacote integrado de hidrogênio verde padrão do mundo. O pacote Hydaptive™ otimiza perfeitamente a integração entre energias renováveis, armazenamento de energia e usinas de turbinas a gás habilitadas para hidrogênio, que trabalham juntas para criar e incorporar hidrogênio verde — uma chave para alcançar baixas emissões de carbono.

Além disso, sob os termos do acordo, a Mitsubishi Power e a Magnum Development desenvolverão em conjunto ativos de armazenamento de hidrogênio verde no território de serviço da PSE. A Mitsubishi Power e a Magnum Development introduziram o armazenamento de hidrogênio verde em escala de rede em maio de 2019 com o projeto Advanced Clean Energy Storage em Delta, Utah.

Em janeiro de 2021, a PSE definiu sua meta de empresa de energia “Além do carbono zero líquido”. A PSE focará na redução das suas próprias emissões de carbono para zero líquido e ir além de ajudar outros setores para permitir a redução de carbono no estado de Washington.

“ Nossa ambiciosa meta ‘Além do carbono zero líquido’ é construída sobre a ideia de que não podemos alcançar isso sozinhos”, disse Mary Kipp, presidente e diretora executiva da PSE. “ Precisamos de organizações líderes, como a Mitsubishi Power, que compartilhem nosso compromisso de combater a mudança climática e criar um novo futuro de energia limpa que beneficie todos os clientes e comunidades onde operamos.”

Paul Browning, presidente e diretor executivo da Mitsubishi Power Americas, disse: “ Na Mitsubishi Power, nossa missão é fornecer soluções de geração e armazenamento de energia aos nossos clientes, capacitando-os a combater as mudanças climáticas de maneira econômica e confiável e promover a prosperidade humana. É a crença da nossa empresa que para alcançar emissões de carbono zero líquido até 2045, precisamos desenvolver e implementar projetos de armazenamento de energia renovável de todas as durações na década de 2020. Isso significa armazenamento em baterias de íons de lítio para armazenamento de curta duração, e hidrogênio verde para armazenamento verde de longa duração. Acreditamos que nossos clientes serão heróis ao alcançarem emissões de carbono zero líquido no setor de energia, e planejamos apoiá-los com acordos de desenvolvimento conjunto como esse com a Puget Sound Energy. Trabalhando junto com os nossos clientes estamos alcançando uma Change in Power” (Mudança na energia).

Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Power Systems Americas, Inc., com sede em Lake Mary, estado norte-americano da Flórida, emprega mais de dois mil especialistas e profissionais em geração, armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários se dedicam a capacitar os clientes a combaterem de maneira acessível e confiável as mudanças climáticas, além de promover a prosperidade humana na América do Sul e na América do Norte. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem gás natural, vapor, aeroderivadas, geotérmica, tecnologias renováveis distribuídas, controles ambientais e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio verde e sistemas de armazenamento de energia da bateria. A Mitsubishi Power também oferece soluções digitais, que permitem operações autônomas e manutenção dos ativos de energia. A Mitsubishi Power, Ltd. é subsidiária de propriedade integral da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é uma das fabricantes líderes mundiais de máquinas pesadas, com negócios de engenharia e manufatura que abrangem energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para saber mais, acesse o site da Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Puget Sound Energy

A Puget Sound Energy se orgulha de atender nossos vizinhos e comunidades em 10 condados de Washington. Somos a maior empresa de serviço público do estado, atendendo 1,1 milhão de clientes de energia e quase 900.000 clientes de gás natural. Aspiramos ser uma empresa de energia “Além do carbono zero líquido” até 2045. Para saber mais sobre nós e o que fazemos, acesse pse.com. Além disso, siga-nos no Facebook e no Twitter.

