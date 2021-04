AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Notizie normative:

Verimatrix, (Parigi:VMX) (Euronext Parigi: VMX), il leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato che Proximus Luxembourg ha installato Verimatrix VCAS (Video Content Authority System).

Proximus Luxembourg è stata costituita dalla capogruppo belga Proximus Group nel 2019 attraverso la fusione di Tango e Telindus, due delle principali società di telecomunicazioni belghe. Per creare un’infrastruttura di rete competitiva e interamente indipendente, Proximus ha scelto la soluzione VCAS di Verimatrix, che la mette in grado di impiegare un sistema di gestione dei diritti scalabile e centralizzato per la propria ampia gamma di offerte multischermo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.