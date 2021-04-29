Visa與Airbnb合作，利用Visa Direct加快房東收款

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球數位支付領導者Visa (NYSE:V)和首屈一指的住宿與體驗線上平臺Airbnb (NASDAQ: ABNB)今天宣佈，一些特定市場的Airbnb房東將能夠更快地取得收益。透過使用Visa的即時[2]推送支付平臺Visa Direct[1]，Airbnb房東將可以選擇把資金從Airbnb轉移到符合要求的Visa金融卡銀行帳戶中。

Visa Direct資深副總裁兼全球主管Ruben Salazar表示：「讓人們在賺到錢的時候就可以拿到錢，這是支持社區和全球經濟復甦的強大動力。Airbnb平臺上的Visa Direct功能可以幫助改善房東的現金流，讓他們能夠專注於迎接渴望再次探索世界的旅行者。」

儘管這一年挑戰重重，但隨著人們計畫在未來幾個月和幾年安全出遊，未來的前景一片光明。實際上，超過60%的美國消費者表示他們現在已經做好出門旅行的準備[3]。Visa Direct帶來的升級支付體驗可以幫助房東加強管控自己的財務狀況，從而可以繼續為更多的房客提供難忘的獨特體驗。

Airbnb支付副總裁Sam Shrauger表示：「作為首批啟用Visa Direct的旅行平臺之一，這項新功能將幫助我們的房東業界更快地取得收益。我們一直在傾聽房東的意見，並尋找更符合其需求的方式，而Visa Direct在為房東提供更快支付方面可以扮演重要角色。」

此次合作是Visa實施的一系列措施中的最新一項，目的是協助其金融機構客戶使買家和賣家能夠獲得所需的工具和資源，以便在即時付款變得無比重要的今天建立更強大的業務運作，並在全球轉移資金。這一針對Airbnb房東推出的新型解決方案預期在明年可供使用。請造訪Visa Direct，進一步瞭解Visa如何幫助用戶發掘新的資金轉移方式。

關於Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V)是全球首屈一指的數位支付公司。我們的使命是透過最具創新性、最可靠和最安全的支付網路連接世界，推動個人、企業和經濟活動的蓬勃發展。我們擁有先進的全球支付處理網路VisaNet，能夠在全世界提供安全可靠的支付服務，每秒可處理65,000多筆交易。公司對創新的不懈努力是數位商務能夠惠及全球各地的所有民眾、並在各類裝置上得以迅速成長的催化劑。在世界從類比向數位轉變之際，Visa正運用我們的品牌、產品、人才、網路和規模，重新塑造商業的未來。如欲瞭解更多資訊，請造訪關於Visa、visa.com/blog和@VisaNews。

關於Airbnb

Airbnb誕生於2007年，源於當時有兩位房東在他們位於舊金山的家中接待了三位遊客。現在，公司已經發展到擁有400萬房東用戶，幾乎遍佈全球每一個國家，共計接待了超過8億名遊客。這些房東每天為房客提供獨一無二的住宿和旅行體驗，使他們能夠以更真實、互連的方式體驗世界。

[1] Visa Direct的功能透過Airbnb的金融機構合作夥伴啟用。

[2] 資金的實際可用性取決於接收資金的金融機構和地區。

[3] Visa商業與經濟洞察：美國情緒趨勢。2021年4月。

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