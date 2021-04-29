Visa与爱彼迎合作，利用Visa Direct加快房东收款

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球数字支付领导者Visa (NYSE:V)和领先的住宿与体验在线平台爱彼迎(Airbnb, NASDAQ: ABNB)今天宣布，一些特定市场的爱彼迎房东将能够更快地取得收益。爱彼迎通过使用Visa的实时[2]推送支付平台Visa Direct[1]，房东将可以选择把爱彼迎里的资金转到符合要求的Visa借记卡银行账户中。

Visa Direct高级副总裁兼全球主管Ruben Salazar表示：“让人们在赚到钱的时候就可以拿到钱，这是支持社区和全球经济复苏的强大动力。爱彼迎平台上的Visa Direct功能可以帮助改善房东的现金流，让他们能够专注于迎接渴望再次探索世界的旅行者。”

尽管今年挑战重重，但随着人们计划在未来几个月和几年安全出游，未来的前景一片光明。实际上，超过60%的美国消费者表示他们现在已经做好出门旅行准备[3]。Visa Direct带来的增强的支付体验可以帮助房东更好地控制自己的财务状况，从而可以继续为更多的房客提供难忘的独特体验。

爱彼迎支付副总裁Sam Shrauger表示：“作为首批启用Visa Direct的旅行平台之一，这项新功能将帮助我们的房东社区更快地取得收益。我们一直在倾听房东的意见，并寻找能够更好地满足他们需求的方式，而Visa Direct在为房东提供更快支付方面可以发挥重要作用。”

此次合作是Visa实施的一系列措施中的最新一项，目的是帮助其金融机构客户使买家和卖家能够获得所需的工具和资源，以便在实时付款变得无比重要的今天开展更为强大的业务运营，并在全球范围内转移资金。这一针对爱彼迎房东推出的新型解决方案有望在明年投入使用。访问Visa Direct，进一步了解Visa如何帮助用户挖掘新的资金转移方式。

关于Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V)是全球领先的数字支付公司。我们的使命是通过最具创新性、最可靠和最安全的支付网络连接世界，推动个人、企业和经济活动的蓬勃发展。我们拥有先进的全球支付处理网络VisaNet，能够在世界范围内提供安全可靠的支付服务，每秒可处理65,000多笔交易。公司对创新的不懈努力是数字商务能够惠及全球各地的所有民众、并在各类设备上得以迅速发展的催化剂。在世界从模拟向数字转变之际，Visa正运用我们的品牌、产品、人才、网络和规模，重新塑造商业的未来。如需了解更多信息，请访问关于Visa、visa.com/blog和@VisaNews。

关于爱彼迎

爱彼迎诞生于2007年，源于当时有两位房东在他们位于旧金山的家中接待了三位游客。现在，公司已经发展到拥有400万房东用户，几乎遍布全球每一个国家，共计接待了超过8亿名游客。这些房东每天为房客提供独一无二的住宿和旅行体验，使他们能够以更真实、更直接的方式体验世界。

[1] Visa Direct的功能通过爱彼迎的金融机构合作伙伴得以实现。

[2] 资金的实际可用性取决于接收资金的金融机构和地区。

[3] Visa商业与经济洞察：美国情绪趋势。2021年4月。

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