WINDTRE借助MATRIXX Software推出突破性數位品牌

加州福斯特市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--通訊業5G貨幣化的全球領導者MATRIXX Software今天宣佈已延長與義大利WINDTRE的合作夥伴關係，以推動其數位行動品牌Very Mobile的發展。Very Mobile是義大利首個提供以應用程式為基礎的行動服務的品牌，利用MATRIXX提供的敏捷性和靈活性來顛覆市場。受益於推出時的強勁成長，Very Mobile已成為義大利成長最快的行動品牌之一。MATRIXX與WINDTRE已於近日將其合作夥伴關係延長七年。

WINDTRE科技長Benoit Hanssen表示：「要讓Very Mobile履行其使命並顛覆市場，我們要做的不僅僅是在第一天就提供簡單的定價和出色的客戶體驗。當我們擁抱行動服務和客戶體驗的未來時，我們需要貨幣化合作夥伴，利用其專為現代商務和支援數位化而打造的產品。MATRIXX就是這樣的合作夥伴。」

Very Mobile於2020年2月正式推出，是WINDTRE真正的全通路品牌；無論客戶是透過e-SIM還是傳統零售通路加入，這種由應用程式支援的服務都可以在每個接觸點提供始終簡單而豐富的客戶體驗。Very Mobile的市場領先功能包括對整個客戶生命週期的支援，包括e-SIM、全數位化啟用與客戶關懷、自動充值、套裝重啟功能和一鍵式充值。

MATRIXX執行長Glo Gordon表示：「我們很榮幸成為Very Mobile的貨幣化合作夥伴，為其市場顛覆性產品提供動力。見證該團隊如何利用我們的產品優先解決方案來提供靈活、即時的體驗，這強烈預示著當服務提供者迎接數位化的可能性時，可能帶來哪些結果。」

作為Very Mobile新數位堆疊核心的貨幣化引擎，MATRIXX Digital Commerce讓客戶始終可以全面瞭解其帳戶餘額、服務和支出。MATRIXX以API優先的設計為基礎，使Very Mobile能夠簡化其科技基礎架構，從而降低複雜性和成本。作為業界領先的雲端原生解決方案，MATRIXX Digital Commerce已為5G做好了準備，以支援新興的充值用例，例如升級的遊戲和V/R體驗，這些用例都是精通數位化的Very Mobile客戶將會用到的。

關於MATRIXX Software

MATRIXX Software是通訊業5G貨幣化的全球領導者。MATRIXX服務的對象包括全球許多首屈一指的營運商集團、區域營運商和新興的數位服務提供者，所提供的雲端原生數位商務解決方案可創造無與倫比的商業和營運敏捷性。透過將IT與網路統一，MATRIXX提供網路級融合計費系統(CCS)，可促進高效的基礎架構超級擴充，以支援消費者服務、批發和企業市場。憑藉對卓越產品和客戶成功的不懈承諾，MATRIXX使企業能夠利用網路資產和業務敏捷性以取得網路規模的成功。

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