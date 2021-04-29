WINDTRE借助MATRIXX Software推出突破性数字品牌

加州福斯特市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--通信行业5G货币化全球领导者MATRIXX Software今天宣布已延长其与意大利WINDTRE的合作伙伴关系，以推动其数字移动品牌Very Mobile的发展。作为意大利首个提供基于应用的移动服务的品牌，Very Mobile利用MATRIXX提供的敏捷性和灵活性来颠覆市场。得益于发布时的强劲增长，Very Mobile已成为意大利增长最快的移动品牌之一。MATRIXX与WINDTRE已于近日将其合作伙伴关系延期七年。

WINDTRE首席技术官Benoit Hanssen表示：“要让Very Mobile履行其使命并颠覆市场，我们要做的不仅仅是在第一天就提供简单的定价和出色的客户体验。当我们拥抱移动服务和客户体验的未来时，我们需要一个货币化合作伙伴，利用其专为现代商务和实现数字化而打造的产品。MATRIXX就是这样一个合作伙伴。”

Very Mobile于2020年2月正式推出，是WINDTRE真正的全渠道品牌；无论客户是通过e-SIM还是通过传统零售渠道加入，这种由应用程序支持的服务都可以在每个接触点上提供始终简单而丰富的客户体验。Very Mobile的市场领先功能包括对整个客户生命周期的支持，包括e-SIM、全数字化入网与客户关怀、自动充值、套装重启功能和一键式充值。

MATRIXX首席执行官Glo Gordon表示：“我们很荣幸成为Very Mobile的货币化合作伙伴，为其市场颠覆性产品提供动力。见证该团队如何利用我们的产品优先解决方案来提供灵活、实时的体验，这强烈预示着当服务提供商迎接数字化的可能性时，可能带来哪些结果。”

作为Very Mobile新数字堆栈核心的货币化引擎，MATRIXX Digital Commerce让客户始终可以全面了解其账户余额、服务和支出。MATRIXX以API优先的设计为基础，使Very Mobile能够简化其技术基础架构，从而降低了复杂性和成本。作为行业领先的云原生解决方案，MATRIXX Digital Commerce已为5G做好了准备，以支持新兴的充值用例，例如增强的游戏和V/R体验，这些用例都是精通数字化的Very Mobile客户将会用到的。

关于MATRIXX Software

MATRIXX Software是通信行业5G货币化的全球领导者。MATRIXX服务于全球许多首屈一指的运营商集团、区域运营商和新兴的数字服务提供商，所提供的云原生数字商务解决方案可实现无与伦比的商业和运营敏捷性。通过将IT与网络相统一，MATRIXX提供网络级融合计费系统(CCS)，可高效地实现基础架构的超级扩展，以支持消费者服务、批发和企业市场。凭借对卓越产品和客户成功的不懈承诺，MATRIXX使企业能够利用网络资产和业务敏捷性取得网络规模的成功。

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