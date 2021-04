Faraday Future seleciona Velodyne como fornecedor exclusivo da Lidar para o veículo elétrico de luxo FF 91 carro-chefe

Faraday Future selects Velodyne as exclusive lidar supplier for its flagship FF 91 luxury electric vehicle. (Graphic: Velodyne Lidar)

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunciou hoje que foi selecionada pela Faraday Future (FF) como o fornecedor exclusivo de lidar para o veículo totalmente elétrico FF 91 de Faraday (EV). Os sensores lidar de estado sólido Velarray H800 da Velodyne irão alimentar o sistema de direção autônomo do FF 91, que visa oferecer um conjunto abrangente de recursos de autonomia em rodovias, urbanas e de estacionamento.

O FF 91 de última geração inteligente e luxuoso em tecnologia oferece uma experiência única de mobilidade elétrica que combina tecnologia extrema, experiência de usuário definitiva e um ecossistema holístico. O lançamento do FF 91 está previsto para 12 meses após o fechamento da fusão recentemente anunciada com a Property Solutions Acquisition Corp. (PSAC) (NASDAQ: PSAC), uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC).

“A Velodyne é uma líder do setor conhecida em desempenho, confiabilidade e preço em soluções LIDAR”, disse Carsten Breitfeld, diretor executivo da Faraday Future. “Estamos adotando as tecnologias mais recentes - incluindo o Velarray H800 da Velodyne - para desenvolver recursos de assistência ao motorista que nos ajudam a oferecer novos níveis de segurança, conforto ao motorista e conveniência. O sensor suporta navegação segura e prevenção de colisões, incorporado na arquitetura do veículo atual de uma forma que permite que o FF 91 mantenha seu design avançado para o futuro”.

“A Velodyne e a Faraday Future estão comprometidas em redefinir a experiência de mobilidade por meio de maior autonomia e segurança do veículo”, disse Anand Gopalan, diretor executivo da Velodyne Lidar. “As equipes de tecnologia Velodyne e Faraday Future mantiveram uma grande sinergia por muitos anos. Nosso relacionamento próximo fez com que a Velodyne se tornasse um fornecedor direto da Faraday Future e a ajudasse a transformar sua visão de mobilidade de próxima geração em realidade nas rodovias em todo o mundo”.

O Velarray H800 é um sensor lidar de estado sólido projetado para desempenho de grau automotivo e produzido com a inovadora arquitetura de matriz microlidar (micro-lidar array architecture, MLA) exclusiva da Velodyne. O formato compacto e embutível do sensor permite que ele fique perfeitamente situado atrás do para-brisa do veículo para uma integração simplificada e perfeita. Com a combinação de percepção de longo alcance e amplo campo de visão, o Velarray H800 é desenvolvido para aplicações em navegação segura e prevenção de colisões em sistemas avançados de assistência ao condutor e mobilidade autônoma.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcou o início de uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção dos sensores lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne é a primeira empresa de capital aberto dedicada exclusivamente à tecnologia lidar e é mundialmente conhecida por seu amplo portfólio de avançadas tecnologias lidar. As revolucionárias soluções de sensores e softwares da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para suprir as necessidades dos mais diversos setores, entre eles, veículos autônomos, sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, veículos aéreos não tripulados (VANT), cidades inteligentes e segurança. Por meio de inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades promovendo uma mobilidade mais segura para todos.

Sobre a Faraday Future

Fundada em maio de 2014, Faraday Future (FF) é uma empresa global de ecossistema de mobilidade inteligente compartilhada, com sede em Los Angeles, Califórnia. A visão do FF é criar um ecossistema de mobilidade inteligente compartilhado que capacita todos a se mover, se conectar, respirar e viver livremente. O FF visa melhorar perpetuamente a forma como as pessoas se movem, criando um ecossistema de mobilidade com visão de futuro que integra energia limpa, IA, a Internet e novos modelos de usuário. Com o FF 91, a FF imaginou um veículo que redefine o transporte, a mobilidade e a conectividade, criando um verdadeiro "terceiro espaço de vida na Internet", complementando a experiência de Internet em casa e no smartphone dos usuários.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém “declarações prospectivas”, segundo a definição atribuída pelas disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Tais declarações abrangem, entre outras, todas aquelas que não se refiram a fatos históricos e incluem, a título de exemplo, declarações a respeito dos mercados-alvo, novos produtos, esforços de desenvolvimento e concorrência da Velodyne. Quando empregados neste comunicado de imprensa, os termos “estimar”, “projetar”, “esperar”, “antecipar”, “prever”, “planejar”, “pretender”, “acreditar”, “buscar”, “pode”, “vai”, “é capaz”, “deve”, “futuro”, “proposta” e variações desses termos ou expressões similares (ou as versões negativas dos mesmos termos e expressões) buscam identificar declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas não representam garantias de desempenho, condições ou resultados futuros, e envolvem diversos riscos conhecidos e não conhecidos, pressuposições e outros importantes fatores, muitos deles fora do âmbito de controle da Velodyne e que podem fazer com que os resultados efetivos difiram substancialmente dos abordados pelas declarações prospectivas. São importantes fatores que podem afetar os resultados efetivos, entre outros, o impacto incerto da pandemia de Covid-19 sobre os negócios da Velodyne e de seus clientes; a capacidade da Velodyne de gerenciar o crescimento; a capacidade da Velodyne de executar seu plano de negócios; incertezas relacionadas com a capacidade dos clientes da Velodyne de comercializar seus produtos e a aceitação final desses produtos pelo mercado; incertezas relativas a regulamentação governamental e à adoção da tecnologia lidar; a taxa e o grau de aceitação dos produtos da Velodyne pelo mercado; o sucesso de produtos e serviços concorrentes relacionados a tecnologia lidar e outros sensores que já existam ou venham a existir; incertezas relacionadas com litígio atual da Velodyne e potencial litígio que envolva a Velodyne, ou a validade ou a aplicabilidade da propriedade intelectual da Velodyne; e condições econômicas e de mercado gerais que afetem a demanda por produtos e serviços da Velodyne. A Velodyne não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas em função de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo, exceto no limite exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.