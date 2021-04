Collinson realiza parceria com a Fliggy do Alibaba para elevar a experiência de viagens dos membros leais da plataforma

HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Collinson, líder global em experiências para viajantes e assistência médica, além de proprietária e operadora do programa Priority Pass de experiências em aeroportos, anuncia uma parceria estratégica com a Fliggy, a plataforma de viagens que pertence ao Grupo Alibaba, para oferecer acesso ao lounge (salas de espera) aos seus membros premium em toda a China, a partir de 21 de abril de 2021.

No âmbito da parceria, os membros da Fliggy F3 podem resgatar o acesso por meio do aplicativo Taobao Fliggy para relaxar, se descontrair e recarregar as baterias em mais de 190 salas VIP da rede da Collinson na China (mais de 60 dos principais aeroportos), antes de embarcar em seus voos. Simultaneamente, os membros da Fliggy F4 também terão a oportunidade de convidar outras pessoas para desfrutar da atmosfera relaxante, comodidades e serviços dessas instalações através do resgate de pontos.

Todd Handcock, presidente da Collinson, na região Ásia-Pacífico, disse: “Nossa pesquisa recente descobriu que, no mundo inteiro, o bem-estar mental é uma prioridade para quem deseja voltar a viajar, com uma grande parte dos passageiros mais frequentes na Ásia buscando maneiras para desestressar e relaxar em espaços socialmente distantes no aeroporto. Nossa parceria com a Fliggy representa um passo importante na oferta de uma experiência perfeita e sem estresse aos viajantes da Ásia. Também demonstra o nosso compromisso contínuo em ajudar na recuperação do setor de viagens, com viagens domésticas essenciais para o sucesso da região, especialmente em termos de reconstrução das economias locais.”

Wan Li, gerente geral de Crescimento de Usuários e Benefícios da Adesão da Fliggy, disse: “Estamos muito satisfeitos de realizar esta parceria com a Collinson para oferecer aos membros da Fliggy muito mais benefícios e uma melhor experiência do usuário. Vamos trabalhar com a Collinson para explorar o futuro das viagens, nos concentrar na geração mais jovem e fazer todos os esforços para melhorar ainda mais o nosso serviço de viagens.”

Este último anúncio se alinha à dedicação contínua da Collinson em apoiar o retorno seguro das viagens globais, que viu uma série de parcerias estratégicas com as principais linhas aéreas, com o objetivo de reconstruir a confiança do viajante e elevar com segurança a experiência do viajante pós-pandemia. Estas parcerias incluem a colaboração contínua na realização de testes com a Singapore Airlines e a colaboração da Collinson com a Asiana Airlines para expandir o seu programa de fidelidade.

