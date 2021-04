Dr. Babar Basir and Dr. Bill O'Neill Present Final Results from the National Cardiogenic Shock Initiative (NCSI) Study

DANVERS, Mass.--(BUSINESS WIRE)--De eindresultaten van de door een arts geleide studie van het National Cardiogenic Shock Initiative (NCSI) tonen een overleving van 71% tot ontslag aan met meer dan 90% native hartherstel wanneer de beste praktijken worden gebruikt, inclusief plaatsing van een Impella-hartpomp voorafgaand aan prior to revascularization (PCI). De studie evalueerde de resultaten van 406 opeenvolgende patiƫnten die zich presenteerden met acute myocardial infarction cardiogenic shock (AMICS) op 80 deelnemende locaties in de Verenigde Staten. De studie toont aan dat een protocol gebaseerde benadering voor het verhogen van de overlevingskansen bij cardiogene shock reproduceerbaar is in zowel academische als gemeenschapsziekenhuizen. De resultaten werden vandaag gepresenteerd door Babar Basir, DO, directeur van het ondersteuningsprogramma voor acute mechanische bloedsomloop in het Henry Ford Hospital en co-hoofdonderzoeker van de studie, tijdens de 2021 Society of Cardiovascular Angiography & Interventions (SCAI) Scientific Sessions.

