BiologIC Technologies helps implement high-throughput heat inactivation of patient samples at Cambridge UK COVID-19 Test Centre. (Photo: Business Wire)

CAMBRIDGE, Inghilterra--(BUSINESS WIRE)--BiologIC Technologies, un pioniere nelle tecnologie di Industry 4.0 per la bio-rivoluzione, ha collaborato con AstraZeneca ed Electrolux Professional per implementare una soluzione ad alto rendimento per l'inattivazione termica di campioni di pazienti presso il Cambridge Lighthouse Laboratory. Questa soluzione rende il virus non contagioso, aumentando la sicurezza, sostenibilità e scalabilità del processo di analisi.

Il Cambridge Lighthouse Laboratory, fondato da AstraZeneca, l'Università di Cambridge e GlaxoSmithKline, e successivamente in collaborazione con Charles River Laboratories, faceva parte del network dei laboratori Lighthouse di NHS Test and Trace, che offre test diagnostici all'intera popolazione.

BiologIC, AstraZeneca ed Electrolux Professional hanno unito le conoscenze di bioscienza e termica per implementare rapidamente una soluzione di inattivazione termica innovativa e pronta per la produzione in questo processo critico per la sicurezza.

