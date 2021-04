Thales vai fornecer sonares aerotransportados de guerra antissubmarina para EUA, Índia, Grécia e Dinamarca

PARIS LA DÉFENSE--(BUSINESS WIRE)--A Thales, empresa global de tecnologia, assinou um contrato com a Lockheed Martin, fabricante de produtos aeroespaciais, como fornecedora de primeiro nível para até 55 sonares aerotransportados de guerra antissubmarina. Os sonares de imersão ALFS (Airborne Low Frequency Sonar, ou Sonar aerotransportado de baixa frequência, em livre tradução)* serão instalados na plataforma do helicóptero MH-60R das Marinhas dos Estados Unidos, Índia, Dinamarca e Grécia. A entrega dos primeiros 42 sistemas ocorrerá nos próximos cinco anos, com o fornecimento de 13 sistemas opcionais que deve ocorrer no sexto ano.

Desde o início dos anos 2000, a Thales já forneceu mais de 300 sonares ALFS à marinha norte-americana e, com o novo contrato, com a Lockheed Martin continuará a dar suporte à estratégia de prontidão dos Estados Unidos. As marinhas da Índia, Dinamarca e Grécia receberão o sistema de sonares ALFS diretamente do setor de Vendas Militares Estrangeiras dos Estados Unidos da plataforma MH-60R.

Para manter o controle sobre o seu espaço marítimo e proteger os interesses de segurança do mundo inteiro, as forças navais precisam de sistemas confiáveis ​​e de alto desempenho para operar com efeito ideal em missões, incluindo guerra antissubmarina, busca e resgate marítimo, defesa de abordagens marítimas e proteção de frotas para forças navais em implantação.

Como oferece proteção incomparável aos comboios marítimos, o ALFS é capaz de detectar, classificar, processar, abordar ou atacar submarinos, tornando a Thales a referência para as principais marinhas do mundo. Além dos EUA, também escolheram as soluções de sonares de imersão da Thales Austrália, Reino Unido, França, Noruega, Suécia, Emirados Árabes Unidos, Polônia, Coreia do Sul e Filipinas.

Como um sonar ativo de baixa frequência, o ALFS é projetado para a detecção inicial e rastreamento de submarinos inimigos. O sistema oferece um longo alcance de detecção com uma ampla taxa de cobertura e baixo nível de falso alarme, tanto em águas profundas quanto litorâneas, e pode ser utilizado de modo autônomo, para fazer a varredura de uma área particular, ou como um recurso complementar de guerra antissubmarina, para sonares a bordo de navios de superfície para relocação de alvos e ataque. O ALFS é da mesma família de produtos dos sonares aerotransportados de imersão de guerra antissubmarina de outro reconhecido sistema da Thales, o FLASH, mas cada produto tem variações devido aos destinos do sistema e aos requisitos tecnológicos locais que devem ser obedecidos, incluindo o U.S. ITAR.

"Ganhar a confiança da marinha dos Estados Unidos e de seus aliados e parceiros em todo o mundo é um orgulho para nossa equipe. Este contrato reforça nossa posição como fornecedor estratégico da Lockheed Martin e consolida ainda mais a liderança mundial da Thales em sistemas de guerra antissubmarina. Vamos continuar a melhorar o desempenho e a competitividade de nossos sonares aerotransportados para atender aos novos desafios operacionais de guerra antissubmarina de nossos clientes." Alexis Morel, vice-presidente de Sistemas Subaquáticos na Thales.

Sobre Thales

Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas, investindo em inovações digitais e “deep tech” - conectividade, big data, inteligência artificial, segurança cibernética e computação quântica - para construir um futuro confiante, crucial para o desenvolvimento de nossas sociedades. O Grupo oferece a seus clientes - empresas, organizações e governos - nos domínios da defesa, aeronáutica, espaço, transporte e identidade digital e segurança, soluções, serviços e produtos que os ajudam a cumprir sua função crítica, sendo a consideração pelo indivíduo a força motriz por trás de todas as decisões.

A Thales tem 81.000 funcionários em 68 países. Em 2020, o Grupo gerou vendas de € 17 bilhões.

Sobre a Thales nos EUA

Nos Estados Unidos, a Thales conduziu recursos significativos de pesquisa e desenvolvimento, fabricação e serviços durante mais de 100 anos. Hoje, está presente em 22 estados, operando 46 unidades diferentes e empregando cerca de 5.000 pessoas. Trabalhando em estreita cooperação com clientes dos EUA e parcerias locais, a Thales está apta a satisfazer os requisitos mais complexos para cada ambiente operacional.

VISITE

Thales Group

Defence

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.