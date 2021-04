NEW YORK & BANGALORE, India & SAN JOSE, Californië--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), een toonaangevend wereldwijd bedrijf op het gebied van informatietechnologie, consulting en bedrijfsprocessen, heeft vandaag aangekondigd dat het heeft zijn alliantie met Citrix Systems, Inc. (Nasdaq: CTXS) en Hewlett Packard Enterprise (HPE) versterkt.

Het partnerschap zal ondernemingen een robuuste oplossing bieden die werken op afstand versnelt en modernisering van werkplekken mogelijk maakt. De oplossing biedt een naadloos raamwerk om een uniforme ervaring voor organisaties mogelijk te maken. Dit wordt geleverd via een pay-per-use-model dat op abonnementen is gebaseerd, flexibel en elastisch is en een consistente cloudervaring biedt. Het is bedoeld om klanten te helpen hun inspanningen op het gebied van digitale transformatie te versnellen en te werken aan het bouwen van een veerkrachtige onderneming die succesvol kan opereren als een hybride werkplek in het nieuwe normaal.

