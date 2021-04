NEW YORK, BANGALORE, India e SAN JOSE, California--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), prestigioso fornitore di servizi IT, di consulenza e per la gestione dei processi aziendali operante su scala mondiale, ha annunciato in data odierna di aver rinforzato la propria alleanza con Citrix Systems, Inc. (Nasdaq: CTXS) e Hewlett Packard Enterprise (HPE).

La collaborazione doterà le imprese di una soluzione robusta che permetterà di accelerare il lavoro da remoto e modernizzare gli spazi di lavoro. La soluzione offre un quadro di riferimento perfettamente integrato garantendo alle organizzazioni un’esperienza unificata. Tale soluzione verrà proposta attraverso un modello basato su abbonamenti “pay-per-use” (pagamento basato sull’uso) agile e flessibile che garantisce l’uniformità delle esperienze in ambienti cloud.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.