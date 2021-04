Cartão com LED da IDEMIA e Razer Fintech ganha prêmio de excelência em tecnologia para cartões de pagamento de fintechs

SINGAPURA--(BUSINESS WIRE)--A Razer Fintech e a IDEMIA conquistaram o Prêmio de Excelência em Tecnologia da Singapore Business Review (SBR) na categoria “Cartões de Pagamento de Fintechs” por seu cartão Razer equipado com LED – o primeiro de seu tipo em Singapura. O cartão pré-pago físico pode ser usado para fazer pagamentos em qualquer loja que aceite VISA e está vinculado à plataforma de carteira digital da Razer Fintech para também permitir pagamentos virtuais.

O cartão Razer, voltado para o segmento de clientes centrados na opção de carteira digital, absorve energia ao tocar os terminais eletrônicos de pagamento, o que, por conseguinte, alimentaria o LED embutido no cartão para acender por vários segundos enquanto o pagamento está sendo processado, tornando coisa do passado o cartão alimentado por bateria.

Cada cartão está vinculado ao aplicativo móvel Razer Pay do respectivo cliente e pode ser usado para fazer pagamentos sem contato em terminais de cartão de crédito, sendo o valor adequado debitado do saldo da carteira digital.

“A IDEMIA se dedica à qualidade e inovação, o que se reflete em nossa criação de produtos e soluções exclusivos, personalizados para atender às necessidades e perfis de nossos clientes. A Razer Fintech é sinônimo de inovação e excelência, seja no ecossistema de jogos eletrônicos ou no mercado fintech em rápido crescimento, e trabalhamos em estreita colaboração com eles para fornecer aos usuários finais um pagamento exclusivo e atraente que os diferencie como usuários de carteira digital em termos de status e tecnologia”, disse Romain Zanolo, diretor administrativo de Instituições Financeiras na APAC da IDEMIA.

Como parte de sua implementação inicial, o cartão Razer foi aberto para 1.337 usuários beta selecionados entre outubro de 2020 e janeiro de 2021. Tal como ocorre com todos os cartões da IDEMIA, o cartão Razer Pay também incorpora tecnologia avançada de transação com e sem contato para facilitar o pagamento. Ele também atende a todos os requisitos típicos dos cartões de crédito, incluindo o cumprimento de especificações e esquemas ISO e manutenção da conformidade com chips EMV e tarjas magnéticas padrão.

“Como muitos de nossos usuários fazem parte do segmento de jogos de última geração, eles têm padrões exigentes e não se contentariam com menos quando se trata de excelência em produtos e soluções. Nosso cartão Razer oferece exatamente isso e, até agora, recebemos ótimos comentários de nossos clientes. A IDEMIA possui um histórico incomparável na produção e segurança de cartões. Com sua tecnologia, estamos oferecendo aos nossos clientes exigentes um produto que ajuda a aproveitar mais o valor de nossos serviços financeiros por meio de estilo e substância”, afirmou Lee Li Meng, CEO da Razer Fintech.

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão crítica no mundo em que vivemos hoje. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade, confiança e transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade - seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde a segurança for importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT. Com quase 15.000 funcionários em todo o mundo, a IDEMIA atende clientes em 180 países.

Sobre a Razer Fintech

Apoiada pela marca líder mundial de estilo de vida para jogadores, sinônimo de juventude e da geração Y, a Razer Fintech é o braço de tecnologia financeira da Razer Inc (1337: Hong Kong). Fundada em abril de 2018, a Razer Fintech cresceu para se tornar uma das maiores redes de pagamento digital O2O (off-line para on-line) em mercados emergentes e já processou bilhões de dólares em valor total de pagamento. A Razer Fintech opera em duas linhas: Razer Merchant Services (“RMS”) e Razer Pay.

Razer Merchant Services é uma solução líder em B2B (negócio para negócio) que abrange:

RMS Online: Gateway de processamento de cartões com suporte para cartões de esquema global e mais de 110 métodos de pagamento, possibilitando pagamentos on-line para comerciantes de primeira linha no Sudeste da Ásia.

RMS Offline: Maior rede de pagamento off-line do Sudeste da Ásia com mais de 1 milhão de pontos de aceitação física na região. O RMS Offline também estende os serviços de ponto de venda (como pagamentos de contas e recargas de celulares), serviços de balcão (incluindo recargas Razer Pay e realização de compras de comércio eletrônico), distribuição de cartões de ativação de ponto de venda (POSA) de terceiros e serviços de aquisição mercantil para Razer Pay e outras carteiras eletrônicas de terceiros.

Razer Pay é uma solução B2C (negócio para consumidor) que compreende uma carteira digital abrangente focada em oferecer uma infinidade de casos de uso atraentes direcionados aos jovens.

