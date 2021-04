Conor Mcgregor與Proximo達成長期協定， 繼續就Proper No. Twelve Irish Whiskey展開合作

Conor McGregor和Proximo達成長期協定,繼續就Proper No. Twelve Irish Whiskey展開合作。(照片:美國商業資訊)

都柏林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--由全球傳奇人物Conor McGregor領導的Proper No. Twelve Irish Whiskey創始團隊與Proximo Spirits, Inc.(簡稱“Proximo”)欣然宣佈,雙方已達成長期協定,延續在Proper No. Twelve品牌上的創紀錄合作。McGregor先生將保留其在Proper No. Twelve品牌的權益,而且仍將積極參與品牌的推廣工作。

McGregor表示:「我在不到三年前創建了Proper No. Twelve,如今,公司已經成為烈酒業的新星。這份協議讓我的合作夥伴及我本人倍感興奮,而且有著無限的潛力!我們的願景是Proper No. Twelve在全球繼續保持驚人的成長,並不斷吸引新的消費者進入如今得到重振的愛爾蘭威士忌市場。」

Proper No. Twelve創始團隊由McGregor本人、其經理和商業合作夥伴Audie Attar及烈酒業企業家Ken Austin組成。在成立之後的兩年半時間中,Proximo及其團隊已經將Proper No. Twelve打造成高知名度且成長屢創紀錄的品牌。Proper No. Twelve的Instagram帳號@properwhiskey已經擁有近100萬粉絲,而且成為烈酒業擁有最多追蹤者的烈酒社群媒體帳號之一。

Proximo總裁兼執行長Mike Keyes表示:「Conor McGregor、Proximo與我們的合作夥伴已讓這款烈酒風靡全世界。在推出之後,我們的品牌成為愛爾蘭威士忌市場的主導品牌。如今,Proper No. Twelve顛覆了威士忌市場,並已成為業界的一流品牌。對於我們與合作夥伴迄今在促進Proper No. Twelve成長方面所取得的成就,我們倍感高興,並期待繼續共同延續這一成功。這項協議還顯示出Proximo的承諾,即在烈酒業成長最快的領域擴大版圖。」

Proper No. Twelve共同創辦人和共同董事長Ken Austin表示:「我們推出Proper No. Twelve品牌只不過是幾年前,而我們的努力獲得超出預期的效果。我對我們的團隊感到十分自豪,更令我驕傲的是我們能夠利用這項業務作為平臺,向全球緊急應變人員捐贈數百萬美元來回饋社會。」

在創建後的最初兩年半時間中,該品牌在八個不同的國際市場出貨了超過50萬個9公升箱(超過600萬瓶),而且即將進駐新的市場。McGregor、Attar和Austin將繼續與Proximo在建立品牌方面密切合作,讓品牌更上一層樓。

Paradigm Sports執行長及品牌共同創辦人Audie Attar表示:「自我們在大約10年前展開合作伊始,我和Conor便開始夢想建立屬於自己的品牌和公司。我們已使夢想成真。我們對公司團隊和共同打造的成功感到無比自豪。我們對這個卓越品牌的下一階段發展感到振奮不已:讓Proper No. Twelve成為全球首屈一指的愛爾蘭威士忌。」

Keyes先生表示:「我們很少看到名人對品牌的影響力能夠超過Conor McGregor對Proper No. Twelve愛爾蘭威士忌的影響。在烈酒業,我沒看過有多少品牌能在如此短的時間內獲得此種程度的成功。這項協議展現出對該品牌驚人潛力的信心,也是對Conor、Audie、Ken和Proper No. Twelve團隊的卓越工作,以及對Proximo及其經銷商的努力表示肯定,他們都是該品牌能夠獲得成功的功臣。」

協定內容保密。

關於Proper No. Twelve Irish Whiskey

多年來,眾多愛爾蘭威士忌生產商尋求McGregor的背書,然而,身為真正土生土長的愛爾蘭人,他並不願意輕易地給任何愛爾蘭威士忌背書。基於其身為愛爾蘭人的驕傲及對愛爾蘭威士忌的熱愛,McGregor的創業與博愛精神驅使他創建了自己的威士忌品牌,以符合其設定的高標準,並讓愛爾蘭和世界為之自豪。McGregor、他的經理和商業合夥人Audie Attar以及烈酒業企業家Ken Austin以“Notorious”作為專案名稱開發了這款威士忌,並最終催生Proper No. Twelve品牌。McGregor表示:「我們投入了大量的時間來開發卓越的威士忌,由全球歷史悠久的知名威士忌釀造商生產,而且在全球獲得前所未有的需求。」敬請造訪www.properwhiskey.com,並關注Instagram @properwhiskey。

關於Proximo

Proximo是優質烈酒的全球創新企業,其釀造的烈酒每次啜飲都能令人心醉神馳。其獨特的品牌組合包含全球暢銷的龍舌蘭Jose Cuervo®、在全球獲獎無數的1800®龍舌蘭、在墨西哥暢銷的頂級Gran Centenario® 龍舌蘭、Bushmills®愛爾蘭威士忌、Stranahan的Rocky Mountain單麥芽威士忌、The Kraken®黑蘭姆酒、TINCUP®美國威士忌以及Boodles®英國琴酒。www.proximospirits.com

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。