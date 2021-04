Conor Mcgregor与Proximo达成长期协议， 继续围绕Proper No. Twelve Irish Whiskey开展合作

Conor McGregor和Proximo达成长期协议,继续围绕Proper No. Twelve Irish Whiskey开展合作。(照片:美国商业资讯)

Conor McGregor和Proximo达成长期协议,继续围绕Proper No. Twelve Irish Whiskey开展合作。(照片:美国商业资讯)

都柏林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--由全球传奇人物Conor McGregor领导的Proper No. Twelve Irish Whiskey创始团队与Proximo Spirits, Inc.(简称“Proximo”)欣然宣布,双方已达成长期协议,延续在Proper No. Twelve品牌上的创纪录合作。McGregor先生将保留其在Proper No. Twelve品牌的权益,而且仍将积极地参与品牌的推广工作。

McGregor表示:“我在不到三年前创建了Proper No. Twelve,如今,公司已经成为烈酒行业的新星。这份协议让我的合作伙伴及我本人倍感兴奋,而且有着无限的潜力!我们的愿景是,Proper No. Twelve将继续保持其全球惊人的增速,并不断吸引新的消费者进入如今得到重振的爱尔兰威士忌市场。”

Proper No. Twelve创始团队由McGregor本人、其经理和商业合作伙伴Audie Attar及烈酒业企业家Ken Austin组成。在成立之后的两年半时间中,Proximo及其团队已经将Proper No. Twelve打造成知名度高且增速屡创纪录的品牌。Proper No. Twelve的Instagram帐号@properwhiskey已经拥有近100万粉丝,而且成为烈酒行业拥有顶级关注度的烈酒社交媒体帐号之一。

Proximo总裁兼首席执行官Mike Keyes表示:“Conor McGregor、Proximo与我们的合作伙伴已让这款烈酒风靡全世界。在推出之后,我们的品牌成为了爱尔兰威士忌市场的主导品牌。如今,Proper No. Twelve颠覆了威士忌行业,并已成为行业的领先品牌。我们对于自身与合作伙伴到目前为止在发展Proper No. Twelve方面所取得的成就倍感高兴,并期待继续共同延续这一成功。这项协议还彰显Proximo的承诺,即在烈酒行业增速极快的领域拓展品牌的覆盖范围。”

Proper No. Twelve联席创始人兼联席董事长Ken Austin表示:“我们推出Proper No. Twelve品牌只不过是几年前,而我们的努力获得了超出预期的效果。我对我们的团队感到十分自豪,更令我骄傲的是,我们能够将这项业务作为平台,通过向全球应急响应人员捐赠数百万美元来回馈社会。”

在创建后的前两年半时间中,该品牌在八个不同的国际市场出货了超过50万个9升装箱体(超过600万瓶),而且即将进驻新的市场。McGregor、Attar和Austin将继续与Proximo在打造品牌方面开展紧密合作,让品牌更上一个台阶。

Paradigm Sports首席执行官兼品牌联合创始人Audie Attar表示:“自我们在大约10年前开展合作伊始,我和Conor便开始梦想打造属于我们自己的品牌和公司。我们已使梦想成真。我们对公司团队和共同打造的成功感到无比自豪。我们对这个卓越品牌的下一阶段发展感到振奋不已:让Proper No. Twelve成为全球领先的爱尔兰威士忌。”

Keyes先生表示:“我们很少看到,名人对品牌的影响力能够超过Conor McGregor对Proper No. Twelve爱尔兰威士忌的影响。在烈酒行业,我并没有看到有多少品牌能在如此短的时间内获得如此程度的成功。这项协议首肯了该品牌难以置信的潜力,Conor、Audie、Ken和Proper No. Twelve团队的卓越工作,以及Proximo及其经销商的举措,他们都是该品牌能够获得成功的功臣。”

协议内容保密。

关于Proper No. Twelve Irish Whiskey

多年来,众多爱尔兰威士忌生产商寻求McGregor的背书,然而,作为一位真正土生土长的爱尔兰人,他并不愿意轻易地给任何爱尔兰威士忌背书。出于其作为爱尔兰人的骄傲及其对爱尔兰威士忌的热爱,McGregor的创业与博爱精神驱使他创建了自己的威士忌品牌,以期满足其自身设定的高标准,并让爱尔兰和世界为之自豪。McGregor、他的经理和商业合伙人Audie Attar以及烈酒行业企业家Ken Austin以“Notorious”作为项目名称开发了这款威士忌,并最终催生Proper No. Twelve品牌。McGregor表示:“我们投入了大量的时间来开发卓越的威士忌,由全球历史悠久的知名威士忌酿造商生产,而且在全球迎来了前所未有的需求。”敬请访问www.properwhiskey.com,并关注Instagram @properwhiskey。

关于Proximo

Proximo是优质烈酒的全球创新企业,其酿造的烈酒每次啜饮都能令人心醉神驰。其独特的品牌组合包含全球畅销的龙舌兰Jose Cuervo®、在全球获奖无数的1800®龙舌兰、墨西哥畅销高品质Gran Centenario® 龙舌兰、Bushmills®爱尔兰威士忌、Stranahan的Rocky Mountain单麦芽威士忌、The Kraken®黑朗姆酒、TINCUP®美国威士忌以及Boodles®英国金酒。www.proximospirits.com

