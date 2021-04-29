Tigo與APsystems簽署授權合約，並撤回專利侵權訴訟

加州坎貝爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--太陽能產業柔性元件級電力電子(Flex-MLPE)領域的全球領軍企業Tigo Energy, Inc.宣佈，公司已與Altenergy Power Systems（簡稱“APsystems”）就APsystems侵犯Tigo智慧財產權的訴訟達成和解。作為和解協議的一部分，APsystems獲得使用Tigo快速關斷技術的授權許可。

Tigo董事長兼執行長Zvi Alon表示：「雙方最終達成和解，我們認為這一安排對全球各地的光電客戶來說都是令人滿意的結果。我要感謝APsystems承認我們的智慧財產權，並與我們達成所有相關方都能接受的結果。」

Tigo贊同為客戶提供替代解決方案的必要性，並將與APsystems合作，繼續開發一流的解決方案。Tigo的起訴書中包括六項專利，這些專利與光電元件快速關斷裝置中使用的各種系統和方法有關，適用於快速關斷裝置以及快速關斷發送器。這些專利都是Tigo於2017年向Sunspec聯盟揭露的。

授權合約的條款細節未揭露，並適用於APsystems在美國和中國的法律實體。歡迎查詢，請寄送電子郵件至marketing@tigoenergy.com。

關於Tigo

Tigo是柔性元件級電力電子(MLPE)領域的全球領導者，其創新解決方案可增加能源產量、降低運行成本，並提高光電(PV)系統的安全性。Tigo的TS4平臺能夠充分發揮光電系統的優勢，並為客戶提供具有超凡擴充性、多功能性和可靠性的MLPE解決方案。Tigo於2007年創立於矽谷，以促進太陽能在全球的普及為己任。Tigo系統遍佈七大洲，每天產生百萬度可靠、清潔、經濟實惠的安全太陽能。Tigo全球團隊致力於打造全世界最出色的MLPE，讓更多的人享受太陽能的好處。敬請瀏覽我們的網站：www.tigoenergy.com。

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