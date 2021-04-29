Tigo与APsystems签署许可协议，并撤回专利侵权诉讼

加州坎贝尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--太阳能行业柔性组件级电力电子(Flex-MLPE)领域全球领军企业Tigo Energy, Inc.宣布，公司已与Altenergy Power Systems（简称“APsystems”）就APsystems侵犯Tigo知识产权的诉讼达成和解。作为和解协议的一部分，APsystems获得了使用Tigo快速关断技术的许可。

Tigo董事长兼首席执行官Zvi Alon表示：“ 双方最终达成和解，我们认为这一安排对全球各地的光伏客户来说都是一个满意的结果。我要感谢APsystems对我们知识产权的认可，并与我们达成所有相关方都能接受的结果。”

Tigo赞同为客户提供替代解决方案的必要性，并将与APsystems展开合作，继续开发领先的解决方案。Tigo的起诉书中包括六项专利，这些专利与光伏组件快速关断装置中使用的各种系统和方法有关，适用于快速关断设备以及快速关断发射机。这些专利都是Tigo于2017年向Sunspec联盟所披露的。

许可协议的条款细节未披露，并适用于APsystems在美国和中国的法律实体。欢迎垂询，请发送电子邮件至marketing@tigoenergy.com。

关于Tigo

Tigo是柔性组件级电力电子(MLPE)领域的全球领导者，其创新解决方案可增加能源产量、降低运行成本，并提高光伏(PV)系统的安全性。Tigo的TS4平台能够最大程度发挥光伏系统的优势，并为客户提供具有超凡扩展性、多功能性和可靠性的MLPE解决方案。Tigo于2007年创立于硅谷，以加快太阳能在全球的普及为己任。Tigo系统遍布七大洲，每天产生千兆瓦时可靠、清洁、经济实惠的安全太阳能。Tigo全球团队致力于打造全世界最出色的MLPE，让更多的人享受太阳能的好处。敬请访问我们的网站：www.tigoenergy.com。

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