SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--Razer Fintech en IDEMIA sleepten de Singapore Business Review (SBR) Technology Excellence Award in de wacht voor ‘FinTech-betaalkaarten’ voor hun Razer-kaart met led-functionaliteit, de eerste in zijn soort in Singapore. De fysieke prepaidkaart kan worden gebruikt om betalingen te doen bij elke VISA-accepterende winkelier en is gekoppeld aan het e-wallet-platform van Razer Fintech om ook naadloze virtuele betalingen mogelijk te maken.

