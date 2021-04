SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--Razer Fintech e IDEMIA hanno vinto il premio per l'eccellenza tecnologica della rivista Singapore Business Review (SBR) per le carte di pagamento tecnologiche grazie alla carta Razer con LED, la prima di questo tipo a Singapore. Questa carta prepagata fisica può essere utilizzata per effettuare pagamenti presso qualsiasi commerciante che accetti carte VISA ed è collegata alla piattaforma per e-wallet di Razer Fintech in modo da garantire pagamenti virtuali senza ostacoli.

La carta Razer, pensata per il segmento e-wallet dei clienti appassionati di videogiochi, quando è avvicinata ai terminali elettrici di pagamento assorbe elettricità che utilizza quindi per accendere il LED integrato per vari secondi durante l'elaborazione del pagamento, rendendo obsolete le carte alimentate da batteria.

