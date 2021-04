BiologIC Technologies helps implement high-throughput heat inactivation of patient samples at Cambridge UK COVID-19 Test Centre. (Photo: Business Wire)

CAMBRIDGE, Engeland--(BUSINESS WIRE)--BiologIC Technologies, een pionier in Industrie 4.0-technologieën voor de biorevolutie, heeft samengewerkt met AstraZeneca en Electrolux Professional om een high-throughput-oplossing te implementeren voor warmte-inactivering van patiëntmonsters in het Cambridge Lighthouse Laboratory. Deze oplossing maakt het virus niet-infectieus, wat de veiligheid, duurzaamheid en schaalbaarheid van het testproces vergroot.

Het Cambridge Lighthouse Laboratory, opgericht door AstraZeneca, de Universiteit van Cambridge en GlaxoSmithKline, en vervolgens in samenwerking met Charles River Laboratories, maakte deel uit van het netwerk van Lighthouse-laboratoria van NHS Test and Trace, dat diagnostische tests voor de hele bevolking uitvoert.

BiologIC, AstraZeneca en Electrolux Professional combineerden biowetenschap en thermische expertise om snel een innovatieve, productieklare oplossing voor warmte-inactivering te implementeren in dit veiligheidskritieke proces. Nauwkeurige validatie toonde de inactivering van het COVID-19-virus aan terwijl de nauwkeurigheid van diagnostische tests gehandhaafd bleef. De partijen hebben deze oplossing nu met succes geïmplementeerd met Skyline Ovens van Electrolux Professional.

