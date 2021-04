Axway sluit zich aan bij het MIT Center for Information Systems Research als beschermheer en helpt bij het stimuleren van op bewijzen gebaseerde digitale transformatie

PHOENIX--(BUSINESS WIRE)--Axway (Euronext: AXW.PA), leider op het gebied van API-beheer, is nu beschermheer van het MIT Center for Information Systems Research (CISR) en voegt zich bij negen andere wereldwijde klanten om een ​​slimmere digitale transformatie mogelijk te maken.

Het MIT CISR biedt academische onderzoeksinzichten voor leiders op het gebied van zakelijke technologie. Het wereldwijde onderzoeksteam bestudeert goed presterende bedrijven en deelt bevindingen over digitale transformatie in working papers, maandelijkse briefings en evenementen.

“MIT CISR onderzoekt hoe bedrijven zullen gedijen in het digitale tijdperk. Elk lid van ons onderzoeksteam is super gepassioneerd over hun onderwerp en gebruikt op bewijs gebaseerde methoden om te begrijpen wat werkt om bedrijfswaarde te creëren op gebieden zoals: bedrijfsmodellen, het genereren van inkomsten met gegevens, werknemerservaring, digitale partnerschappen en trajecten naar transformatie. Dit proces levert objectief onderzoek op om leiders te helpen bij het streven naar resultaten ”, aldus Peter Weill, voorzitter van MIT CISR en Senior Research Scientist. “Onderzoeksmaatschappijen zoals Axway helpen bij het financieren van onderzoek en geven ons cruciale feedback over onze onderzoeksagenda en bevindingen”, voegde Weill eraan toe.

