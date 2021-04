A1 Digital, avec sa plateforme cloud Exoscale, et Klarrio unissent leurs forces dans le cadre d’un partenariat stratégique visant à fournir des solutions de big data et de streaming destinées à l’infrastructure cloud européenne

ANVERS (BELGIQUE) ET MUNICH--(BUSINESS WIRE)--L’intégrateur système Klarrio offre désormais à ses clients la possibilité de profiter d’une infrastructure hébergée dans l’UE pour répondre à leurs besoins en matière de cloud en sélectionnant l’un des centres de données d’Exoscale. La combinaison de l’expertise d’intégration système de Klarrio avec l’infrastructure cloud d’Exoscale, le tout en adhérant à des initiatives telles que Gaia-X, fournira aux clients les meilleures technologies et solutions.

« Nous avons choisi de nous associer à Klarrio en raison de leur expertise et de leur expérience exceptionnelles des solutions de big data natives du cloud. Ensemble, nous nous engageons à fournir à nos clients une infrastructure cloud et des services de données de pointe conformes à Gaia-X », a précisé Mathias Nöbauer, directeur du cloud chez A1 Digital et PDG d’Exoscale.

« Les clients recherchent davantage de flexibilité et de contrôle sur l’emplacement de leurs données, en particulier au sein de l’UE », a confié pour sa part Kurt Jonckheer, PDG de Klarrio. « En nous associant à A1 Digital et en utilisant leur plateforme cloud Exoscale, nous avons trouvé un partenaire basé dans l’UE capable d’offrir le type d’infrastructures et de services cloud que nos clients attendent désormais de nous. »

Klarrio a l’intime conviction que les données perdent de leur valeur avec le temps. Dans un monde où tout est connecté, le besoin d’analyser les données en temps réel devient davantage une exigence plutôt qu’un luxe. Des avancées telles que la connectivité 5G et la conduite autonome vont ouvrir la voie à de nouveaux cas d’utilisation à faible latence et augmenter les besoins quant au traitement des flux de données et de services cloud. La société assiste ses clients dans la mise en œuvre du big data et de solutions d’analyse avancées, en tirant principalement parti de logiciels open source natifs du cloud qui peuvent être déployés sur n’importe quelle infrastructure cloud. Cela permet aux clients de tirer parti d’une technologie de pointe et de garder le contrôle sur l’emplacement de leurs données, tout en évitant l’enfermement propriétaire, quel que soit le secteur vertical dans lequel ils travaillent.

Exoscale, un produit A1 Digital, propose des services cloud axés sur la simplicité, l’évolutivité et la sécurité pour les entreprises SaaS et les applications Web. Avec une interface d’administration Web simple et intuitive, associée à une tarification fixe, Exoscale facilite la mise en œuvre de concepts d’infrastructure complexes. Exoscale se concentre sur la fourniture à ses clients de solutions en libre-service rapides et flexibles. Dans le même temps, les composants d’infrastructure fiables et dignes de confiance garantissent une évolutivité, une fiabilité et des performances maximales. Basée à Lausanne, en Suisse, et dotée de centres de données dans toute la Suisse ainsi qu’à Vienne, Francfort, Munich et Sofia, Exoscale bénéficie des réglementations suisses et européennes en matière de protection des données et ses activités sont donc conformes à toutes les directives du RGPD de l’UE.

À propos de Klarrio

Klarrio est un intégrateur de systèmes spécialisé dans la mise en œuvre de solutions gourmandes en données à grande échelle en tirant parti de logiciels de pointe natifs du cloud et principalement open source. Klarrio aide ses clients avec l’accélération et la création d’une stratégie de données, de modèles commerciaux, d’une ou plusieurs architectures conceptuelle, ainsi qu’avec des solutions (mise en œuvre, exploitation et transfert de connaissances) adaptées à différents secteurs verticaux. Dans toutes ses activités, Klarrio est fortement axée sur la gouvernance des données, la protection des données (RGPD) et les réglementations de confidentialité.

Pour plus d’informations, voir www.klarrio.com

À propos d’A1 Digital

A1 Digital conseille les entreprises sur les questions de transformation numérique et les accompagne dans la numérisation de leurs activités. L’accent est mis sur les applications propres au secteur industriel visé dans le domaine de l’Internet des objets (IdO), sur les produits en nuage pour le lieu de travail moderne et sur les solutions de sécurité pour le cloud et l’IdO. Avec ses services évolutifs, A1 Digital est également un partenaire idéal pour les projets numériques des entreprises de taille moyenne. En tant que membre du A1 Telekom Austria Group et donc d’América Móvil, la société a accès à l’infrastructure développée de l’un des opérateurs de téléphonie mobile les plus importants au monde. Outre son siège allemand à Munich, A1 Digital dispose d’organisations commerciales régionales et propose des solutions cloud via ses centres de données basés en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

Pour plus d’informations, voir www.a1.digital

