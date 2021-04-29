图拉DMD™可提高电机效率，同时助力纯电动汽车减少使用稀土材料

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--推进效率(propulsion efficiency)领域的领导者图拉科技公司(Tula Technology, Inc.)今天在维也纳国际汽车研讨会(International Vienna Motor Symposium)上报告称，其产品动态电机驱动器(DMD™)可减轻电机的效率损失，并大幅降低对稀土材料的依赖。DMD在电动汽车电机上的应用有望在减少能耗的同时增加续航能力。

提高动力系统的效率是减少电动汽车能耗的关键。配备稀土磁铁的电机在峰值性能下的效率可超过90%；然而，现实世界的驾驶条件往往将电机的效率降低到约70-85%，远低于峰值。获专利的DMD脉冲密度策略可通过控制软件的完善来缓解效率损失。图拉对DMD概念进行了模拟，预计在全球统一轻型车辆测试程序(WLTP)周期内，普通电动汽车的效率将提高2.5%。这些改进在增加驾驶里程的同时降低了总能耗。DMD具有成本效益，由软件驱动，无需对电机或车辆进行硬件改动。此外，DMD避免了稀土材料方面的诸多挑战，包括未来成本上升、供应受限和采购风险。

图拉科技总裁兼首席执行官R. Scott Bailey评论道：“ 到2040年，全球销售的所有乘用车中有一半以上将采用电动方式*。图拉的动态电机驱动技术为所有电气化应用提供高价值的效率改进。通过DMD，我们可以将永磁材料含量较低的同步磁阻电机的效率提升到几乎与全永磁电机相当的水平。这减少了对稀土金属的依赖，有助于降低成本和提高供应链安全性。我们对DMD成果倍感振奋，我们的团队已经准备好与合作伙伴和客户合作，优化运输、工业和发电行业的电机系统性能。”

图拉的首款产品动态跳跃点火(DSF®)是一种高级汽缸停用控制策略，已被证明可以大幅减少汽油发动机的二氧化碳排放，自2018年投产以来，已有超过100万辆上路行驶的汽车安装了该产品。在今年的美国汽车工程学会全球年会 (Society of Automotive Engineers World Congress)上，图拉与康明斯(Cummins)联合展示了DSF的柴油应用——柴油动态跳跃点火(dDSF™)，该技术可使低负荷运行的8级重卡氮氧化物排放量减少74%，二氧化碳排放量减少5%。DMD将图拉的控制策略应用于电机，并有可能将效率提高到电动汽车以外的其他运输、推进和动力转换模式。

*Electric Vehicle Outlook 2020，彭博新能源财经(Bloomberg NEF)

关于图拉科技公司

总部位于美国加州硅谷的图拉科技公司提供屡获殊荣的创新软件控制，以优化包括汽油、柴油、替代燃料、混动动力和电动汽车在内的各种交通工具的推进效率和排放。图拉的创新文化造就了突破性的技术和一个强大的全球专利组合，拥有超过340项已颁发和正在申请的专利。图拉科技是一家由红杉资本(Sequoia Capital)、Sigma Partners、Khosla Ventures、通用汽车投资(GM Ventures)、博格华纳(BorgWarner)和Franklin-Templeton联合投资的私有公司。如需了解更多信息，请访问 www.tulatech.com。

编者注：图拉(DMD)视频介绍了图拉、当前电动汽车电机技术挑战和DMD™的概念、操作及优势。https://youtu.be/Zx74lfvOZ-U

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