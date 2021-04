A1 Digital bundelt met zijn cloudplatform Exoscale en Klarrio de krachten in een strategisch partnerschap om big data en streamingoplossingen te bieden op de Europese cloudinfrastructuur

Antwerpen, België en MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--Systeemintegrator Klarrio biedt zijn klanten vanaf nu de mogelijkheid om door de EU gehoste infrastructuur te gebruiken voor hun cloudbehoeften door een van de datacenterlocaties van Exoscale te selecteren. Door de expertise van Klarrio op het gebied van systeemintegratie te combineren met de cloudinfrastructuur Exoscale en te voldoen aan initiatieven zoals Gaia-X, krijgen klanten de beste technologie en oplossingen van hun soort.

“We hebben ervoor gekozen om samen te werken met Klarrio vanwege hun uitstekende expertise en ervaring in cloud native big data-oplossingen. Gezamenlijk zetten we ons in om onze klanten geavanceerde Gaia-X-compatibele cloudinfrastructuur en datadiensten te bieden”, legt Mathias Nöbauer, directeur Cloud bij A1 Digital en CEO van Exoscale, uit.

“Klanten vragen om meer flexibiliteit en controle over waar hun gegevens zich bevinden, met name binnen de EU”, legt Kurt Jonckheer, CEO van Klarrio, uit. “Door samen te werken met A1 Digital en het cloudplatform Exoscale te gebruiken, hebben we een in de EU gevestigde partner gevonden die de cloudinfrastructuur en -diensten kan bieden die onze klanten gewend zijn.”

Klarrio is ervan overtuigd dat gegevens in de loop van de tijd aan waarde verliezen. In een wereld waar alles met elkaar verbonden is, wordt de behoefte aan realtime gegevensanalyse steeds meer een vereiste in plaats van een luxe. Evoluties zoals 5G-connectiviteit en autonoom rijden effenen de weg voor nieuwe gebruikssituaties met lage latentie en vergroten de behoefte aan gegevensstroomverwerking en clouddiensten. Het bedrijf helpt zijn klanten bij de implementatie van big data en geavanceerde analyseoplossingen, waarbij het voornamelijk gebruikmaakt van cloud native open source-software die op elke cloudinfrastructuur kan worden geïmplementeerd. Dit stelt klanten in staat gebruik te maken van de allernieuwste technologie, de mogelijkheid te hebben om de controle te behouden over waar hun gegevens zich bevinden en tegelijkertijd het vastzitten aan een leverancier te vermijden, ongeacht de verticale branche waarin ze zich bevinden.

Exoscale, een product van A1 Digital, biedt clouddiensten gericht op eenvoud, schaalbaarheid en beveiliging voor SaaS-bedrijven en webapplicaties. Met een eenvoudige en intuïtieve webbeheerinterface, gekoppeld aan vaste prijzen, zorgt Exoscale dat complexe infrastructuurconcepten eenvoudig zijn te implementeren. Exoscale richt zich op snelle en flexibele zelfbedieningsoplossingen voor klanten. Tegelijkertijd zorgen betrouwbare en degelijke infrastructuurcomponenten voor maximale schaalbaarheid, betrouwbaarheid en prestaties. Exoscale is gevestigd in Lausanne, Zwitserland en heeft datacenters in heel Zwitserland, evenals in Wenen, Frankfurt, München en Sofia. Exoscale profiteert van Zwitserse en Europese regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en voldoet daarom aan alle AVG-richtlijnen van de EU.

Over Klarrio

Klarrio is een systeemintegrator die gespecialiseerd is in het implementeren van grootschalige gegevensintensieve oplossingen die gebruik maken van de allernieuwste cloud native en voornamelijk open source-software. Klarrio helpt haar klanten met het versnellen en creëren van een datastrategie, bedrijfsmodellen, blauwdrukarchitectuur, implementatie, werking en kennisoverdracht van oplossingen binnen verticale branches. Zij doen dit met een sterke focus op gegevensbeheer, gegevensbescherming (AVG) en privacyregelgeving.

Meer informatie op www.klarrio.com

Over A1 Digital

A1 Digital adviseert bedrijven over vraagstukken rond digitale transformatie en ondersteunt hen bij de digitalisering van hun bedrijfsdomeinen. De focus ligt op branchespecifieke toepassingen op het gebied van Internet of Things (IoT) en op cloudgebaseerde producten voor de moderne werkplek en beveiligingsoplossingen voor cloud en IoT. Met zijn schaalbare diensten is A1 Digital ook een ideale partner voor digitale projecten in middelgrote bedrijven. Als onderdeel van de A1 Telekom Austria Group en dus van América Móvil, heeft het bedrijf toegang tot de uitgebreide infrastructuur van een van 's werelds grootste mobiele exploitanten. Naast het Duitse hoofdkantoor in München heeft A1 Digital regionale verkooporganisaties en biedt het cloudoplossingen via datacenters in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Meer informatie op www.a1.digital

