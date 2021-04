Aufgrund von zunehmenden Cyberattacken entscheidet sich Thales für OVHcloud und ein französisches Hosting der verschlüsselten Messaging-Daten von Citadel Team

PARIS LA DÉFENSE--(BUSINESS WIRE)--Zur Gewährleistung der Sicherheit und vollständigen Datenkontrolle haben Thales und OVHcloud ihre Kräfte gebündelt, um den Nutzern des verschlüsselten Messaging-Dienstes von Citadel Team eine vertrauenswürdige Hosting-Plattform anzubieten, welche die Hoheit ihrer Daten sichert. Die Daten der Nutzer von Citadel Team werden verschlüsselt und bei OVHcloud in ihren eigenen Rechenzentren in Frankreich gespeichert.

Cyberkriminelle nutzen die Covid-19-Pandemie aus, um in Unternehmensnetzwerke durch Schwachstellen einzudringen, die sich dadurch ergeben, dass viele Mitarbeiter von zuhause aus arbeiten. Eine starke Zunahme von Cyberattacken war die Folge - 2020 wurden laut ANSSI, Frankreichs Nationaler Agentur für Sicherheit der Informationssysteme, viermal so viele Attacken registriert wie 2019. Zudem besteht eine wachsende Nachfrage nach mehr Sicherheit von Daten-Sharing- und Übermittlungsapps. Für Unternehmen und Benutzer ist es wichtiger denn je, ihre Informationen zu schützen, ihre Daten zu verschlüsseln und eine geeignete Hosting-Lösung zur Hand zu haben, um darüber zu entscheiden, wie sie gespeichert werden.

Thales bietet mit Citadel Team nun Berufstätigen einen sicheren Sofortnachrichtendienst, für den sich die Benutzer mit einer E-Mail-Adresse des Unternehmens registrieren müssen. Der Dienst, der bereits bei über einem Drittel der CAC-40-Unternehmen im Einsatz ist, umfasst das Verschlüsselungssystem, das von 50 NATO-Ländern verwendet wird. Es gewährleistet, dass Unternehmensdaten nicht genutzt oder an Dritte verkauft werden und stellt außerdem sicher, dass alle Daten in Frankreich gespeichert werden und die Organisation Benutzergeräte ganz leicht selbst verwalten kann. Basierend auf diesen Gewährleistungen hat das Entwicklungsteam bei Citadel kürzlich das Label „France Cybersecurity“ von 2021* erhalten.

OVHcloud, der neue Partner von Citadel Team, teilt die gleichen Werte der Sicherheit, der Hoheit und des Schutzes von Daten. Das Hosting der Citadel-Team-Daten in Rechenzentren von OVHcloud in Frankreich bietet eine Garantie für die Anwender, die von der Vertrauensumgebung profitieren. OVHcloud basiert auf einem integrierten Modell, das die vollständige Kontrolle über die Wertschöpfungskette bietet: von der Auslegung seiner Server bis zur Erstellung und Verwaltung seiner Datenzentren und nicht zu vergessen die Orchestrierung seines Glasfasernetzes.

Die kostenlose App Citadel Team bietet ihren Nutzern End-to-End-verschlüsselte Messaging- und Sprachdienste auf Smartphone oder Computer sowie zahlreiche Premium-Dienste, einschließlich der Abhaltung von Videokonferenzen und Gruppenanrufen sowie des Teilens des Bildschirms. Citadel Team fügt stets neue Funktionen hinzu, die auf die Kommunikationsanforderungen von Berufstätigen zugeschnitten sind, um eine Kommunikations-Komplettlösung anzubieten, ohne dabei die Sicherheit oder Benutzerfreundlichkeit zu vernachlässigen. Citadel Team ist auch Mitglied des Open Trusted Cloud-Programms, das von OVHcloud initiiert wurde, um ein Ökosystem von vertrauenswürdigen Akteuren und Lösungen zu einem Bündnis zu vereinigen, das die Datenschutzgesetze respektiert.

„Wir sind besonders stolz darauf, diese Partnerschaft für unsere Kunden und die breite Öffentlichkeit bekannt geben zu können. Thales und OVH sind seit vielen Jahren verlässliche Partner und durch die Bündelung unserer Kräfte unter dieser neuen Hosting-Vereinbarung bringen wir die überlegene Lösung von Citadel Team auf die nächste Ebene, um unseren Kunden die beste verfügbare Daten-Hosting-Option zu bieten“, so Pierre-Yves Jolivet, Vice President, Cyber Defence Solutions, Thales.

„Wir begrüßen die Wahl von Thales, Daten von Citadel Team auf OVHcloud-Infrastrukturen zu hosten. Die Kombination aus unseren Stärken ist eine gute Neuigkeit für Benutzer, die nach der Garantie suchen, dass ihre Daten respektiert werden. Sie können nun sicher sein, von einer alternativen, zuverlässigen und sicheren End-to-End-Lösung zu profitieren“, so Caroline Comet-Fraigneau, VP France and Benelux, OVHcloud.

* Das Label „France Cybersecurity“ bietet für Benutzer die Sicherheit, dass die Produkte und Dienstleistungen, die das Label tragen, aus Frankreich stammen, dass sie über klare und eindeutig definierte Funktionen verfügen und dass sie ein Qualitätsniveau aufweisen, das durch ein unabhängiges Gremium bescheinigt wird.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führendes High-Tech-Unternehmen, das in digitale und „Deep-Tech“-Innovationen – Konnektivität, Big Data, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Quantencomputing – investiert, um eine Zukunft zu gewährleisten, der wir alle vertrauen können und die für die Entwicklung unserer Gesellschaften von entscheidender Bedeutung ist. Der Konzern bietet Lösungen, Dienstleistungen und Produkte an, die seinen Kunden – Unternehmen, Organisationen und Staaten – in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Transport sowie digitale Identität und Sicherheit helfen, ihre kritischen Aufgaben zu erfüllen, indem sie den Menschen in den Mittelpunkt aller Entscheidungsprozesse stellen.

Mit 81.000 Mitarbeitern in 68 Ländern erwirtschaftete Thales im Jahr 2020 einen Umsatz von 17 Milliarden Euro.

