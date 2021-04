Thales escolhe a OVHcloud para hospedagem dos dados de mensagens criptografadas do Citadel Team

LA DÉFENSE, PARIS (França)--(BUSINESS WIRE)--Para garantir a segurança e o controle total dos dados, a Thales e a OVHcloud uniram forças para oferecer aos clientes de mensagens criptografadas do Citadel Team uma plataforma de hospedagem confiável que garante a soberania de seus dados. Os dados dos clientes do Citadel Team são criptografados e armazenados na OVHcloud, através de seus próprios datacenters localizados na França.

Os criminosos cibernéticos estão aproveitando a pandemia da Covid-19 para se infiltrar nas redes corporativas por meio de vulnerabilidades criadas pelo grande número de pessoas que trabalham em casa. O aumento dos ataques cibernéticos foi acentuado – houve quatro vezes mais ataques em 2020 do que em 2019, de acordo com a ANSSI (Agência Nacional francesa de Segurança dos Sistemas de Informação). Também tem havido uma demanda crescente por maior segurança nos aplicativos de comunicação e de compartilhamento de dados. Portanto, é mais importante do que nunca para empresas e usuários protegerem as suas informações, criptografar seus dados e dispor de uma solução de hospedagem adequada para controlar como eles são armazenados.

A Thales oferece aos profissionais um serviço seguro de mensagens instantâneas, o Citadel Team, que exige que os usuários se cadastrem com um endereço de e-mail da empresa. Já adotado por mais de um terço das empresas do CAC 40, o serviço inclui o sistema de criptografia usado por 50 países da OTAN. Ele fornece a garantia de que os dados de uma empresa não serão usados ou vendidos a terceiros. Também garante que todos os dados sejam armazenados na França e que a organização possa administrar facilmente os próprios dispositivos dos usuários. Com base nessas garantias, as equipes de desenvolvimento do Citadel obtiveram recentemente o selo France Cybersecurity 2021*.

O novo parceiro do Citadel Team, a OVHcloud, compartilha os mesmos valores de segurança, soberania e proteção de dados. A hospedagem de dados do Citadel Team nos data centers da OVHcloud na França é uma garantia para os clientes do aplicativo se beneficiarem de um ambiente de confiança. A OVHcloud conta com um modelo integrado que lhe permite controlar totalmente a sua cadeia de valor – desde a concepção dos seus servidores à criação e gestão dos seus data centers, passando pela orquestração da sua rede de fibra óptica.

Disponível de forma gratuita, o Citadel Team oferece aos usuários serviços completos de voz e mensagens criptografadas em um smartphone ou computador, além de uma série de serviços premium, que incluem videoconferência, chamadas em grupo e compartilhamento de tela. O Citadel Team continua adicionando novas funcionalidades adaptadas aos requisitos de comunicação dos profissionais para oferecer uma solução completa de comunicação sem sacrificar a segurança dos dados ou sua usabilidade. O Citadel Team continua adicionando novas funcionalidades, adaptadas aos requisitos de comunicação dos profissionais, para oferecer uma solução completa de comunicação sem sacrificar a segurança dos dados ou sua usabilidade.

“Estamos especialmente orgulhosos em anunciar esta parceria aos nossos clientes e ao público em geral. A Thales e a OVH são parceiras de confiança há muitos anos e, combinando nossos pontos fortes com este novo acordo de hospedagem, estamos levando a solução soberana do Citadel Team ao próximo nível para oferecer aos nossos clientes a melhor opção de hospedagem de dados disponível”, disse Pierre-Yves Jolivet, vice-presidente de Soluções de Defesa Cibernética da Thales.

“Agradecemos a escolha da Thales em hospedar os dados do Citadel Team nas infraestruturas da OVHcloud. A combinação de nossos pontos fortes é uma boa notícia para os usuários que buscam garantias de que seus dados serão respeitados. Agora eles podem ter a certeza de se beneficiar de uma solução completa alternativa, confiável e segura”, afirmou Caroline Comet-Fraigneau, vice-presidente da OVHcloud na França e Benelux.

* O selo “France Cybersecurity” é uma garantia aos usuários de que os produtos e serviços são franceses e têm funcionalidades claras e bem definidas, com um nível de qualidade atestado por um júri independente.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em alta tecnologia que investe em inovações digitais e tecnologias essenciais – conectividade, big data, inteligência artificial, cibersegurança e tecnologia quântica – para construir um futuro em que todos possamos confiar e que é vital para o desenvolvimento de nossa sociedade. A empresa oferece soluções, serviços e produtos que ajudam seus clientes – empresas, organizações e nações – a superar seus desafios nos mercados de defesa, aeronáutica, aeroespacial, transporte e identidade digital e segurança, tendo sempre pessoas à frente do processo de tomada de decisão.

A Thales conta com 81 mil funcionários em 68 países. Em 2020, o Grupo gerou vendas de € 17 bilhões.

ACESSE

Thales Group

@Thalesgroup

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.