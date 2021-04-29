Axway以資助者身分加入麻省理工學院資訊系統研究中心，協助推動實證數位轉型

鳳凰城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球API管理領導者Axway (Euronext:AXW.PA)現已成為麻省理工學院資訊系統研究中心(MIT CISR)的資助者之一，與另外九個全球資助者共同推動更智慧的數位轉型。

MIT CISR為商業科技領導人提供學術研究見解。該中心的全球研究團隊致力於研究高績效公司，並在工作論文、每月簡報和活動中分享有關數位轉型的研究成果。

MIT CISR主席、資深研究科學家Peter Weill表示：「MIT CISR研究企業如何在數位時代蓬勃發展。我們研究團隊的每一位成員都對研究主題有極大的熱忱，他們使用實證方法來瞭解能夠在各領域創造商業價值的因素，這些領域包括：商業模式、資料貨幣化、員工體驗、數位夥伴關係和轉型路徑等。這一過程能夠促成客觀的研究，幫助領導人更快地獲得結果。」Weill補充道：「像Axway這樣的研究資助者不僅對我們的研究提供資助，還對我們的研究議程和研究成果給予重要的回饋。」

Axway執行長Patrick Donovan表示：「我們對MIT CISR的資助彰顯我們的‘Open Everything’理念：Axway持續為擴大高品質研究的範圍貢獻力量，進而打造更好的整體商業生態系統。」

MIT CISR主席、資深研究科學家Peter Weill將擔任Axway年度高峰會的演講嘉賓，分享關於企業重建平臺以因應未來所需的見解。

Axway高峰會將以線上方式舉行，屆時還將舉辦科技界女性(Women in Tech)專題討論會——「轉型者還是顛覆者」(Transformers or disruptors)，由Axway客戶成功與體驗副總裁Ann Lloyd擔任主持人，此外，福特汽車公司(Ford Motor Co.)資料交換服務經理Chhavi Bhargava、HDI Insurance的IT資深主管Fernanda Toscano和DB Schenker客戶與商業智慧資深副總裁Susanne Schütz也將在討論會上發言。

歡迎報名參加您所在地區即將舉行的Axway高峰會：

關於Axway

Axway為傳統的IT基礎設施注入新活力，協助超過1.1萬名客戶進行數位轉型和推動成長。利用Amplify API管理平臺(Amplify API Management Platform)——用於管理和治理跨團隊API、混合雲和第三方解決方案的唯一開放平臺，我們能夠幫助企業更快地發展、進軍新市場，並創造卓越的數位體驗。20年來，我們的MFT和B2B整合解決方案一直深受客戶信賴。Axway在全球18個國家擁有1,800多名員工。瞭解更多資訊：axway.com。

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