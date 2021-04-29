Axway作为资助方加入麻省理工学院信息系统研究中心，协助推动基于证据的数字化转型

凤凰城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球API管理领导者Axway (Euronext:AXW.PA)现已成为麻省理工学院信息系统研究中心(MIT CISR)的资助方之一，与另外九个全球资助方共同推动更智能的数字化转型。

MIT CISR为商业技术领导者提供学术研究见解。该中心的全球研究团队致力于研究高绩效公司，并在工作论文、月度简报和活动中分享有关数字化转型的研究成果。

MIT CISR主席、高级研究科学家Peter Weill表示：“MIT CISR研究企业如何在数字时代蓬勃发展。我们研究团队的每一位成员都对研究主题有着极大的热情，他们使用基于证据方法了解能够在各领域创造商业价值的因素，这些领域包括：商业模式、数据货币化、员工体验、数字伙伴关系和转型路径等。这一过程能够促成客观的研究，帮助领导者更快地获得结果。”Weill补充道：“像Axway这样的研究资助方不仅对我们的研究进行资助，还对我们的研究议程和研究成果给予重要反馈。”

Axway首席执行官Patrick Donovan表示：“我们对MIT CISR的资助彰显我们的‘Open Everything’理念：Axway持续为扩大高质量研究的范围做出贡献，进而打造更好的整体商业生态系统。”

MIT CISR主席、高级研究科学家Peter Weill将担任Axway年度峰会的演讲嘉宾，分享关于企业面向未来、重建平台的见解。

Axway峰会将以在线方式举行，届时还将举办一场科技界女性(Women in Tech)专题讨论会——“转型者还是颠覆者”(Transformers or disruptors)，由Axway客户成功与体验副总裁Ann Lloyd担任主持人，此外，福特汽车公司(Ford Motor Co.)数据交换服务经理Chhavi Bhargava、HDI Insurance的IT高级主管Fernanda Toscano和DB Schenker客户与商业智能高级副总裁Susanne Schütz也将在讨论会上发言。

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关于Axway

Axway为传统的IT基础设施注入新活力，帮助超过1.1万名客户进行数字化转型和推动增长。利用Amplify API管理平台(Amplify API Management Platform)——用于管理和治理跨团队API、混合云和第三方解决方案的唯一开放平台，我们能够帮助企业更快发展、进军新市场，并创造卓越的数字体验。20年来，我们的MFT和B2B整合解决方案一直深受客户信赖。Axway在全球18个国家拥有1,800多名员工。了解更多信息：axway.com。

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