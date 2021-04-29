玩美移動與利妍合作，帶來互動式虛擬試妝體驗

誠邀參加玩美移動、利妍、Collection Cosmetics和Paragon Technology and Innovation將於5月11日下午5點（香港時間）舉行的深入研討會，瞭解美容品牌如何利用創新的非接觸式技術塑造新的消費者購物體驗。（圖片：美國商業資訊）

誠邀參加玩美移動、利妍、Collection Cosmetics和Paragon Technology and Innovation將於5月11日下午5點（香港時間）舉行的深入研討會，瞭解美容品牌如何利用創新的非接觸式技術塑造新的消費者購物體驗。（圖片：美國商業資訊）

新加坡、香港和印尼雅加達--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的美容科技解決方案提供商、屢獲殊榮的「玩美彩妝相機」(YouCam Makeup) App的開發者玩美移動(Perfect Corp.)和為品牌及零售商提供引人注目的店內解決方案的全球美容公司利妍(Meiyume)已結成合作夥伴關係，共同向多國獨立品牌提供玩美移動的網頁試妝服務(YouCam for Web)解決方案。

誠邀參加玩美移動、利妍、Collection Cosmetics和Paragon Technology and Innovation即將在5月11日下午5點（香港時間）舉行的深入研討會，瞭解美容品牌如何利用創新的非接觸式技術塑造新的消費者購物體驗。歡迎免費報名。

尖端的虛擬試妝技術

虛擬試妝工具採用玩美移動先進的人工智能(AI)和擴增實境(AR)技術及專利的AgileFace®追蹤技術，提供無與倫比的虛擬試妝體驗和流暢的消費者美容之旅。人工智能和擴增實境技術可通過提供與品牌和產品無摩擦的互動方式來提升消費者參與度，從而增加購買的可能性。

整合人工智能和擴增實境技術的利妍零售解決方案組合

除了旗下Collection Cosmetics品牌利用玩美移動的網頁試妝服務外，利妍也已準備好為顧客提供玩美移動的「網頁試妝服務」解決方案，以滿足他們對虛擬試妝的需求。作為線上和線下消費者體驗數碼解決方案提供商，利妍瞭解消費者行為，並能夠將玩美移動的虛擬試妝服務整合到其品牌組合中，協助品牌與消費者建立聯繫，提供更流暢的產品發現和購物之旅。

玩美移動行政總裁兼創辦人張華禎(Alice Chang)表示：「我們很高興與利妍及其私有化妝品品牌Collection Cosmetics合作，將玩美移動開拓性的人工智能和擴增實境試妝技術整合到他們的消費者購物體驗中。當今時代，美容品牌必須在數碼領域進行創新，才能跟得上不斷演變的消費者期望。我們希望雙方令人振奮的合作關係將使消費者的美容購物之旅更加輕鬆、愉快、方便。」

利妍零售解決方案總經理Robert Brockman表示：「我們期待與玩美移動公司合作，特別是在有此需求的關鍵時期，許多地方的消費者由於疫情而無法親身試用美容產品。鑒於疫情加速消費者轉向線上購物，品牌也強烈需要在線下零售方面提供更具吸引力的體驗。我們相信，無論是在目前的時期還是未來，玩美移動都是協助提供顧客所需之虛擬試妝解決方案的最佳合作夥伴。」

點擊此處，感受互動式虛擬購物體驗。

關於玩美移動

玩美移動的全球下載量超過9億次，公司致力於通過人工智能和擴增實境技術，改變消費者、內容創造者和美容品牌之間的互動方式。我們經驗豐富的工程師和美容達人團隊正在努力推動科技的突破性發展，以打造未來的美容平臺——個體表達自我，瞭解最新時尚和美容資訊並即時瀏覽最喜愛品牌產品的流動環境。如欲發現專業美容科技的深入洞見並解鎖高投資回報率背後的秘訣，請參閱我們的美容科技：完整指南（2021年版）。

關於利妍

利妍是世界一流品牌、零售商和直銷人員的一站式店面合作夥伴，提供護膚、彩妝、香水、頭髮和口腔護理等產品解決方案，以及包含數據收集和洞察力的互動式POS顯示器等零售解決方案。利妍可根據您的獨特需求提供量身打造的解決方案。從短期促銷和長期展示的執行，到更具體驗感的空間佈置，我們能夠根據顧客選擇的購物方式來提升顧客與品牌和產品的互動體驗。

利妍致力於創造未來之美。歡迎造訪meiyume.com。

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