Tigo descarta processo de violação de patente enquanto a Tigo e a APsystems assinam contrato de licença

CAMPBELL, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Tigo Energy, Inc., líder mundial no setor de energia solar em eletrônica de potência em nível de módulo Flex-MLPE (Module Level Power Electronics, MLPE), anunciou que chegou a um acordo com a Altenergy Power Systems (“APsystems”) por causa de um processo de infração de propriedade intelectual da Tigo pela APsystems. Como parte do acordo, a APsystems obtém uma licença para utilizar a tecnologia de desligamento rápido da Tigo.

“ Por fim, acreditamos que essa decisão é uma vitória para clientes PV em todos os lugares”, afirmou Zvi Alon, presidente e diretor executivo da Tigo. “ Quero agradecer à APsystems por reconhecer nossa propriedade intelectual e chegar a um resultado que funciona para todas as partes envolvidas”.

A Tigo endossa a necessidade de fornecer aos clientes soluções alternativas e irá cooperar com a APsystems para continuar o desenvolvimento de soluções de ponta. A queixa da Tigo incluiu seis patentes relacionadas a diversos sistema e métodos utilizados na unidade de desligamento rápido do módulo PV aplicável ao dispositivo de desligamento rápido e ao transmissor de desligamento rápido. Essa são as mesmas patentes que a Tigo revelou para a Sunspec Alliance em 2017.

Os termos do acordo de licença não foram revelados e incluem entidades legais da APsystems nos EUA e também na China. Consultas são bem-vindas e podem ser enviadas para marketing@tigoenergy.com.

Sobre a Tigo

A Tigo é a líder mundial em eletrônica de potência de nível de módulo flexível com soluções inovadoras que aumentam significativamente a produção de energia, diminuem os custos operacionais e aumentam a segurança de sistemas fotovoltaicos. A plataforma TS4 da Tigo maximiza os benefícios dos sistemas fotovoltaicos e fornece aos clientes a solução MLPE mais escalável, versátil e confiável disponível. A Tigo foi fundada no Vale do Silício em 2007 para acelerar a adoção da energia solar em todo o mundo. Os sistemas Tigo operam em sete continentes e produzem gigawatts-hora de energia solar confiável, limpa, acessível e segura diariamente. A equipe global da Tigo está dedicada a fazer o melhor MLPE do planeta para que mais pessoas possam aproveitar os benefícios da energia solar. Acesse www.tigoenergy.com.

