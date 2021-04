Boyd Corporation viene premiata per le sue iniziative a sostegno della responsabilità sociale d’impresa per il 2o anno consecutivo

PLEASANTON, California--(BUSINESS WIRE)--Boyd Corporation, fornitore leader di tecnologie innovative per la gestione termica e materiali ingegnerizzati a livello globale, ha annunciato di aver ottenuto un riconoscimento per il secondo anno consecutivo nell’ambito del Programma di sviluppo sostenibile di Deutsche Telekom, leader mondiale nei sistemi di telecomunicazione integrati. Il Premio Oro conferito a Boyd è un miglioramento rispetto al Premio Argento dell’anno precedente e ne riconosce le iniziative per lo sviluppo culturale, l’effettuazione continua di investimenti nella sostenibilità e i programmi di responsabilità sociale d’impresa. Boyd Corporation è un marchio di prestigio globale, con una tradizione e una visione quasi centennali, che si adopera per lo sviluppo di tecnologie e competenze volte a risolvere i problemi più complessi in ambito ingegneristico per clienti e mercati innovativi.

Boyd ha ricevuto, a nome della sua divisione termica specialistica Aavid, il Premio Oro con le seguenti motivazioni:

collaborazione eccellente e risultati eccezionali per l’implementazione, l’esaltazione e la promozione di sistemi e politiche in materia di responsabilità sociale d’impresa;

promozione di una vasta partecipazione ai programmi, dai dipendenti a retribuzione oraria ai vertici aziendali;

promozione della gestione ambientale, di una mentalità orientata al ciclo di vita e di pratiche di lavoro eque e corrette sotto il profilo etico; e

tutela dei diritti umani nell’ambito di tutte le operazioni e dell’intera catena di approvvigionamento.

Questo prestigioso premio riconosce le migliori pratiche e la leadership entro la catena di approvvigionamento di Deutsche Telekom nell’area dell’Economia circolare. Tale riconoscimento conferma l’impegno di Boyd nei confronti dell’innovazione e della generazione di risultati concreti nel contenere l’impatto sull’ambiente mediante l’implementazione delle migliori pratiche in materia di sostenibilità e responsabilità.

“Proteggiamo gli ambienti e le società che sostengono le operazioni di Boyd in tutto il mondo. La consapevolezza sociale e ambientale costituisce una parte integrante della nostra identità, di ciò che rappresentiamo e della nostra responsabilità a livello globale”, ha affermato Doug Britt, amministratore delegato di Boyd. “La sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa sono una fonte che genera valore a favore dei clienti e degli azionisti di Boyd, oltre a costituire un requisito etico nella conduzione degli affari. Essere riconosciuti da una delle maggiori società di telecomunicazioni al mondo per i risultati conseguiti nell’area della responsabilità sociale d’impresa esemplifica perfettamente i progressi compiuti da Boyd. Siamo molto orgogliosi dei nostri collaboratori, ai quali si deve questo riconoscimento.”

Con quartier generale a Pleasanton, in California, Boyd opera in tre continenti attraverso più di trenta stabilimenti di produzione e centri di progettazione offrendo a clienti in tutto il mondo agilità, rapidità e reattività nella soddisfazione delle loro esigenze. La dedizione dei vertici aziendali nel promuovere la consapevolezza sulla responsabilità sociale d’impresa, l’attento monitoraggio dei partner che fanno parte della catena di approvvigionamento globale, il controllo regolare delle iniziative per la salute e la sicurezza, la protezione della forza lavoro e il rigoroso accertamento della conformità agli standard etici hanno permesso a Boyd di contraddistinguersi quale fornitore pionieristico di soluzioni che sigillano, proteggono e raffreddano le applicazioni innovative dei clienti, che vengono fornite e realizzate attraverso metodi progressivi e responsabili a livello globale.

Informazioni su Boyd Corporation

Boyd Corporation è un fornitore leader globale di tecnologie innovative per la gestione termica e di materiali ingegnerizzati per sigillare, raffreddare e proteggere le applicazioni più critiche dei suoi clienti. Disponiamo di competenze ineguagliate in ambito tecnologico che ci consentono di risolvere problemi complessi negli importanti settori in cui operiamo. Le nostre soluzioni massimizzano le prestazioni delle infrastrutture 5G e dei centri dati più avanzati al mondo; accrescono l’affidabilità ed estendono l’autonomia dei veicoli elettrici e autonomi; migliorano la precisione di avanzati sistemi medicali e dispositivi diagnostici personali; abilitano l’ultima generazione di tecnologie per i settori aeronautico e della difesa; e accelerano l’innovazione nei rami dell’elettronica e degli smartphone di prossima generazione. La produzione globale su larga scala di Boyd è fondata su un rigoroso impegno di protezione dell’ambiente attraverso operazioni snelle e sostenibili che riducono gli sprechi e riducono al minimo l’impronta di carbonio.

Visitateci all’indirizzo www.boydcorp.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.