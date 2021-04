Tigo annule une poursuite en contrefaçon de brevet après la signature par Tigo et APsystems d’un accord de licence

CAMPBELL, Californie--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc., le leader mondial de l’électronique modulaire (Module-Level Power Electronics, MLPE) à puissance flexible, a annoncé avoir conclu un accord avec Altenergy Power Systems (« APsystems ») au sujet d’une poursuite portant sur la violation de la propriété intellectuelle de Tigo par APsystems. Dans le cadre de cet accord, APsystems a obtenu une licence pour utiliser la technologie d’arrêt rapide de Tigo.

« En fin de compte, nous pensons que cet arrangement représente une victoire pour les clients des technologies photovoltaïques du monde entier », a déclaré Zvi Alon, président et chef de la direction de Tigo. « Je tiens à remercier APsystems d’avoir reconnu notre propriété intellectuelle et de nous avoir permis d’arriver à un résultat avantageux pour toutes les parties impliquées. »

Tigo reconnaît la nécessité de fournir à ses clients des solutions alternatives et coopérera avec APsystems pour poursuivre le développement de solutions de pointe. La plainte de Tigo portait sur six brevets liés à divers systèmes et méthodes utilisés dans l’unité d’arrêt rapide du module PV, applicables à la fois au dispositif Rapid Shutdown et au transmetteur Rapid Shutdown. Ce sont ces mêmes brevets que Tigo avait divulgués à la Sunspec Alliance en 2017.

Les termes du contrat de licence, qui n’ont pas été divulgués, concernent les entités juridiques d’APsystems aux États-Unis ainsi qu’en Chine. Les demandes de renseignements sont les bienvenues et peuvent être envoyées à marketing@tigoenergy.com.

