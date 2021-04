ROCHESTER, Mich.--(BUSINESS WIRE)--OneStream Software, un leader nello sviluppo di soluzioni CPM (corporate performance management) per aziende di medie-grandissime dimensioni e PwC Belgium hanno annunciato oggi di aver stretto un accordo strategico per il mercato belga. La collaborazione sfrutterà l'esperienza di PwC di importante fornitore di servizi di consulenza aziendale e tecnologica e il software CPM unificato e su base cloud di OneStream per sostenere le attività dalla realizzazione di progetti al marketing e alla collaborazione commerciale strategica.

“Il Belgio è un mercato importante per OneStream Software, e siamo entusiasti di accogliere PwC Belgium nel nostro ecosistema di collaboratori”, ha dichiarato Stephanie Cramp, Vice Presidente di Global Alliances presso OneStream Software.

