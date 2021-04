O aplicativo Epic do Seattle Children’s migra de EHR para Virtustream Healthcare Cloud; a mudança melhora a eficiência operacional e oferece suporte a planos de expansão futuros para a plataforma EHR unificada

MCLEAN, Va.--(BUSINESS WIRE)--A Virtustream, empresa de nuvem de classe corporativa e de negócios da Dell Technologies, anunciou que o Seattle Children’s unificou com sucesso duas plataformas distintas de registros eletrônicos de saúde (EHR) em um único sistema Epic na Virtustream Healthcare Cloud. Com suporte especializado fornecido pela Virtustream xStreamCare Services™ para a Plataforma EHR, o sistema unificado recentemente fornece acesso seguro e fácil aos dados do paciente através da plataforma Epic para milhares de médicos e membros da equipe, com maior eficiência e custos baixos mais previsíveis.

O Seattle Children’s é especializado em atender às necessidades físicas, emocionais e de desenvolvimento únicas de crianças desde a infância até a idade adulta. É um dos maiores hospitais infantis dos EUA e oferece serviços em 46 localidades em Washington, Alaska, Montana e Idaho.

“Agora é a hora dos sistemas clínicos funcionarem com segurança e eficiência na nuvem”, diz o Dr. Zafar Chaudry, vice-presidente sénior e CIO do Seattle Children’s. “A Virtustream Healthcare Cloud permite que o Seattle Children’s se concentre em nossas necessidades de negócios em rápida mudança e, mais importante, em nossas prioridades de atendimento ao paciente. A experiência e a plataforma de nuvem para missões críticas da Virtustream nos tornam mais ágeis para escalar mais rapidamente, quando antes demorava muito e era muito caro. A Virtustream desempenhou um papel fundamental em nossa migração bem-sucedida para a Epic durante um período muito agitado para nosso sistema de saúde, pois lidamos com os requisitos de trabalho em casa e questões mais urgentes relacionadas à pandemia, e passei a valorizar muito nossa parceria de confiança.”

O projeto de consolidação e migração EHR, concluído no ano passado, incluiu um aplicativo Cerner EHR em execução na nuvem Cerner e o aplicativo Epic Revenue Cycle em execução no local. A mudança fornece acesso unificado seguro e eficiente aos registros de saúde a todos os locais físicos e remotos do Seattle Children. Quase 3.500 médicos e membros da equipe estão usando hoje de forma simultânea o sistema Epic na Virtustream Healthcare Cloud, um sistema altamente seguro para visualizar e encaminhar informações de saúde de pacientes. Com a expectativa de que esse número cresça para 5.000 e mais, a solução em nuvem da Virtustream foi projetada para permitir maior agilidade e escalabilidade com base nos planos do sistema de saúde para crescimento futuro.

Enquanto trabalhavam de forma completamente remota, os xStreamCare Services da Virtustream impulsionam a migração em nuvem bem-sucedida de aplicativos de EHR Cerner e Epic para um único Sistema Epic Unificado

Devido aos requisitos contínuos da pandemia, os consultores da Virtustream e a equipe de TI da Seattle Children’s migraram os dados do sistema de saúde de forma totalmente virtual de vários locais remotos. A fusão de dois sistemas EHR separados pode ser um projeto complexo, especialmente quando eles estão sendo executados em dois ambientes operacionais diferentes. Nesse caso, também era imperativo que a equipe continuasse a ter acesso ininterrupto aos registros de pacientes críticos e de negócios durante a migração.

Unificar as duas plataformas distintas do Seattle Children’s na Virtustream Healthcare Cloud ajudou o sistema de saúde a atingir custos mais previsíveis e reduzir despesas de capital ao consumir infraestrutura como serviço conforme a necessidade. O hospital selecionou a Virtustream, que trabalha com várias organizações de saúde líderes, porque sua nuvem de saúde é projetada para ajudar as organizações de saúde a abordar a conformidade HIPAA/HITECH e SOC2 + HITRUST. Além disso, os serviços de monitoramento e gerenciamento de segurança da Virtustream fornecem uma camada adicional de proteção de nível empresarial para dados e aplicativos do Seattle Children’s. E, finalmente, a Virtustream Healthcare Cloud fornece acordos de nível de serviço de disponibilidade de até 99,999% no nível de infraestrutura, ou menos de 6 minutos de tempo de inatividade não planejado por ano.

Com os xStreamCare Services, a Virtustream opera e gerencia a infraestrutura para o sistema Epic EHR do hospital, bem como muitos outros aplicativos auxiliares e de suporte. Isso capacita a equipe interna de TI do hospital a se concentrar em outros projetos estratégicos, incluindo iniciativas de atendimento ao paciente. Por exemplo, com a Virtustream gerenciando a nuvem, a equipe interna de TI é capaz de se concentrar em prioridades mais centradas no paciente, incluindo análises em tempo real para ajudar a gerenciar os negócios, rastrear taxas de infecção, visualizar filas de pacientes e fornecer acesso seguro em todo o sistema de saúde.

“Nosso objetivo é sempre ser o parceiro de TI mais estratégico de nossos clientes”, disse o Diretor de Estratégia e Gestão de Produtos de Saúde do Virtustream, Dr. Tim Calahan. “Com Seattle Children’s, a Virtustream entrou em cena para fornecer uma solução em nuvem altamente eficiente, ágil e escalonável, suportada por nossa segurança de classe empresarial, conformidade e serviços gerenciados por especialistas que todas as organizações de saúde deveriam exigir nos dias de hoje.”

Encontre mais informações sobre a Virtustream Healthcare Cloud aqui, o xStreamCare Services aqui e o xStreamCare Services for Security and Compliance aqui.

Sobre a Virtustream

Virtustream LLC, uma subsidiária da Dell Technologies Business é a empresa de nuvem de classe corporativa em que organizações em todo o mundo confiam para migrar e executar seus aplicativos de missão crítica na nuvem. Para empresas, prestadores de serviços, organizações de saúde e agências governamentais a experiência xStreamCare Services ™ da Virtustream combinada com a plataforma de gerenciamento xStream® e Infrastructure-as-a Service (IaaS) da Virtustream atende aos requisitos de segurança, conformidade, desempenho, eficiência e faturamento com base no consumo de aplicativos de produção complexos na nuvem - sejam privados, públicos ou híbrido.

Virtustream é uma marca comercial da Virtustream LLC. Outras marcas comerciais podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Epic é uma marca comercial ou marca registrada da Epic Systems Corporation.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.