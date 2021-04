CAMPBELL, Californië--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc., de wereldwijde leider in de zonne-energiesector in Flex-MLPE (Module Level Power Electronics), heeft aangekondigd dat het een schikking heeft getroffen met Altenergy Power Systems (“APsystems”) over een rechtszaak met betrekking tot de inbreuk op het intellectuele eigendom van Tigo door APsystems. Als onderdeel van de schikking verkrijgt APsystems een licentie om de snelle uitschakeltechnologie van Tigo te gebruiken.

“ Uiteindelijk geloven we dat deze regeling een overwinning is voor PV-klanten overal”, aldus Zvi Alon, voorzitter en CEO van Tigo. “ Ik wil APsystems bedanken voor het erkennen van ons intellectuele eigendom en het bereiken van een resultaat dat werkt voor alle betrokken partijen.”

