ZeroFOX採用合作夥伴優先策略以進一步加快成長，並啟動新的全球合作夥伴計畫

巴爾的摩---(BUSINESS WIRE)--外部威脅情報和保護領域的領先企業ZeroFOX今天宣布啟動ZeroFOX全球合作夥伴計畫，該計畫將成為公司合作夥伴優先策略的支撐點。ZeroFOX將透過此舉大幅增加對合作夥伴支援和承諾的投資，承諾與公司的整個合作夥伴生態系統攜手，仰賴合作夥伴推展所有業務。

合作夥伴優先策略是ZeroFOX在大幅拓展網路威脅情報能力並新增三個7天24小時全天候全球安全營運中心(SOC)之後的又一次飛躍，將加速提升公司服務新舊客戶的能力。全球合作夥伴計畫仰賴收益逐步升級的三層獎勵結構，包括畢業銷售獎勵、白手套支援和行銷發展基金，該計畫還提供了一個全面的市場進入工具箱，以滿足全球銷售團隊隨需而變的需求。能夠進入戰略地理和垂直市場的專業化、創業型合作夥伴組織將得到孵化器計畫的支持，該計畫旨在激勵成功的行銷措施、達成培訓目標和整體業務速度。

據Gartner預測，今年全球IT支出將比去年成長6.2%，達到3.9兆美元。隨著技術領域的快速發展，企業正在重新審查因應其網路安全的方法。事實上，普華永道(PwC)最近的一項調查顯示，超過一半(55%)的技術和資訊安全高階主管計畫在今年增加網路預算。隨著遠端工作和數位化依賴程度（包括疫情引起的社群媒體的大量使用）的增加，直接導致了網路攻擊的增加，網路安全行業必須努力推動多個市場的彈性。

ZeroFOX執行長James C. Foster表示：「我們的合作夥伴依靠ZeroFOX無與倫比的創新速度和向他們提供世界上無比強大的外部威脅情報服務的承諾。我們與合作夥伴同心協力，一起打造出領先的市場地位，能夠為我們的所有客戶提供無與倫比的保護、情報和防範能力。此外，令客戶倍加讚賞的是，作為一家合作夥伴優先的組織，我們投資於差異化的合作夥伴解決方案。對於合作夥伴和客戶而言，我們的AI平臺是真正的創新製造者。」

ZeroFOX的全球合作夥伴計畫將為尋求提升客戶價值的合作夥伴和MSSP提供一整套廣泛的專業服務能力，從而最終豐富其核心產品和服務。為帶頭推動此項工作，ZeroFOX聘請了一支由通路資深人士組成的完整的全球合作夥伴團隊，由ZeroFOX全球合作夥伴關係副總裁Brian Costello領導，其中包括由通路合作夥伴總監、解決方案工程師和行銷專家組成的專門團隊。

ZeroFOX全球合作夥伴關係副總裁Brian Costello表示：「ZeroFOX透過銷售、行銷和技術專長等方面的投資為合作夥伴賦能，這意味著我們的合作夥伴可以更快地進入市場，推動更多需求，並確保獲得更多永續的收入來源。隨需應變計畫和白手套計畫都意味著合作夥伴可以放心地預測ZeroFOX將為他們的產品和服務組合所帶來的價值。」

ZeroFOX預計今年將把合作夥伴對其業務的貢獻提高一倍，並已經透過合作夥伴簽署的合約獲得了公司史上最大的客戶。合作夥伴繼續將ZeroFOX的能力擴大到網路犯罪分子廣泛關注的若干垂直領域，包括醫療保健和金融服務，並擴大公司業務的地理版圖，將公司業務擴張至歐洲、中東、非洲、亞太和拉丁美洲等地區。

Exclusive Networks UK策略供應商總監Mark Parr表示：「ZeroFOX能夠連接社群媒體、行動裝置、表層和深層網路以及暗網環境，可提供契合Exclusive Networks UK精神的強大數位風險保護解決方案，即透過創新和解決終端使用者面臨的新挑戰，使我們的合作夥伴脫穎而出。我們與ZeroFOX的合作夥伴關係與我們各種其他合作夥伴一起，幫助推動了我們的成長並幫我們發現了多種新的機會。此外，透過將ZeroFOX的能力與我們現有幾項技術的整合，我們還打造出全面和可擴展的解決方案，供我們廣泛的合作夥伴採用。Exclusive Networks UK和ZeroFOX之間的協同效應超越了技術範疇，兩家組織都秉持『能做到』(can do)的領導方法，並不斷努力創新。這使雙方的合作成為水到渠成的自然選擇。」

如需瞭解有關ZeroFOX的更多資訊，請造訪我們的網站：www.zerofox.com。

關於ZeroFOX – ZeroFOX為企業提供保護、情報和防範服務，透過單一全面的平臺消除公共攻擊面上對品牌、人員、資產和資料的外部威脅。ZeroFOX平臺完全涵蓋了全球的表層網路、深層網路和暗網，並擁有由英特爾支援的人工智慧分析引擎，可以識別和補救有針對性的網路釣魚攻擊、憑證洩露、資料洩露、品牌劫持、高階主管和位置威脅等等。已獲專利的ZeroFOX平臺技術每天在社群媒體和數位領域處理和保護數以百萬計的貼文、訊息和帳戶，涵蓋LinkedIn、Facebook、Slack、Instagram、Pastebin、YouTube、應用程式商店、網域名稱系統、雲端電子郵件等。

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