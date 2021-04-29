ZeroFOX采用合作伙伴优先战略以进一步加快增长，并启动新的全球合作伙伴计划

巴尔的摩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--外部威胁情报和保护领域的领先企业ZeroFOX今天宣布启动ZeroFOX全球合作伙伴计划，该计划将成为公司合作伙伴优先战略的支撑点。ZeroFOX将通过此举大幅增加对合作伙伴支持和承诺的投资，承诺与公司的整个合作伙伴生态系统携手，依托合作伙伴开展所有业务。

合作伙伴优先战略是ZeroFOX在大幅拓展网络威胁情报能力并新增三个7天24小时全天候全球安全运营中心(SOC)之后的又一次飞跃，将加速提升公司服务新老客户的能力。全球合作伙伴计划依托收益逐步升级的三层奖励结构，包括毕业销售奖励、白手套支持和营销发展基金，该计划还提供了一个全面的市场进入工具箱，以满足全球销售队伍随需而变的需求。能够进入战略地理和垂直市场的专业化、创业型合作伙伴组织将得到孵化器计划的支持，该计划旨在激励成功的营销举措、达成培训目标和整体业务速度。

据Gartner预测，今年全球IT支出将比去年增长6.2%，达到3.9万亿美元。随着技术领域的快速发展，企业正在重新审查应对其网络安全的方法。事实上，普华永道(PwC)最近的一项调查显示，超过一半(55%)的技术和安全高管计划在今年增加网络预算。随着远程工作和数字化依赖程度（包括疫情引起的社交媒体的大量使用）的增加，直接导致了网络攻击的增加，网络安全行业必须努力推动多个市场的弹性。

ZeroFOX首席执行官James C. Foster表示：“我们的合作伙伴依靠ZeroFOX无与伦比的创新速度和向他们提供世界上无比强大的外部威胁情报服务的承诺。我们与合作伙伴同心协力，一起打造出领先的市场地位，能够为我们的所有客户提供无与伦比的保护、情报和防范能力。此外，令客户倍加赞赏的是，作为一家合作伙伴优先的组织，我们投资于差异化的合作伙伴解决方案。对于合作伙伴和客户而言，我们的AI平台是真正的创新制造者。”

ZeroFOX的全球合作伙伴计划将为寻求提升客户价值的合作伙伴和MSSP提供一整套广泛的专业服务能力，从而最终丰富其核心产品和服务。为带头推进此项工作，ZeroFOX聘请了一支由渠道资深人士组成的完整的全球合作伙伴团队，由ZeroFOX全球合作伙伴关系副总裁Brian Costello领导，其中包括由渠道合作伙伴总监、解决方案工程师和营销专家组成的专门团队。

ZeroFOX全球合作伙伴关系副总裁Brian Costello表示：“ZeroFOX通过销售、营销和技术专长等方面的投资为合作伙伴赋能，这意味着我们的合作伙伴可以更快地进入市场，推动更多需求，并确保获得更多可持续的收入来源。随需应变计划和白手套计划都意味着合作伙伴可以放心地预测ZeroFOX将为他们的产品和服务组合所带来的价值。”

ZeroFOX预计今年将把合作伙伴对其业务的贡献提高一倍，并已经通过合作伙伴签署的合同获得了公司史上最大的客户。合作伙伴继续将ZeroFOX的能力扩大到网络犯罪分子广泛关注的若干垂直领域，包括医疗保健和金融服务，并扩大公司业务的地理版图，将公司业务扩张至欧洲、中东、非洲、亚太和拉丁美洲等地区。

Exclusive Networks UK战略供应商总监Mark Parr表示：“ZeroFOX能够连接社交媒体、移动设备、表层和深层网络以及暗网环境，可提供契合Exclusive Networks UK精神的强大的数字风险保护解决方案，即通过创新和解决终端用户面临的新挑战，使我们的合作伙伴脱颖而出。我们与ZeroFOX的合作伙伴关系与我们各种其他合作伙伴一起，帮助推动了我们的增长并帮我们发现了多种新的机遇。此外，通过将ZeroFOX的能力与我们现有几项技术的整合，我们还打造出全面和可扩展的解决方案，供我们广泛的合作伙伴采用。Exclusive Networks UK和ZeroFOX之间的协同效应超越了技术范畴，两家组织都秉持‘能做到’(can do)的领导方法，并不断努力创新。这使双方的合作成为水到渠成的自然选择。”

如需了解有关ZeroFOX的更多信息，请访问我们的网站：www.zerofox.com。

关于ZeroFOX – ZeroFOX为企业提供保护、情报和防范服务，通过单个全面的平台消除公共攻击面上对品牌、人员、资产和数据的外部威胁。ZeroFOX平台完全覆盖了全球范围内的表层网络、深层网络和暗网，并拥有由英特尔支持的基于人工智能的分析引擎，可以识别和补救有针对性的网络钓鱼攻击、证书泄露、数据泄露、品牌劫持、高管和位置威胁等等。已获专利的ZeroFOX平台技术每天在社交媒体和数字领域处理和保护数以百万计的帖子、消息和账户，涵盖LinkedIn、Facebook、Slack、Instagram、Pastebin、YouTube、移动设备应用商店、域名系统、基于云的电子邮件等。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。