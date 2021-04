WINDTRE startet mit der MATRIXX-Software eine bahnbrechende digitale Marke

FOSTER CITY, Kalifornien (USA)--(BUSINESS WIRE)--MATRIXX Software, ein weltweit führender Anbieter von 5G-Monetarisierung für die Kommunikationsbranche, gab heute bekannt, dass es seine Partnerschaft mit dem italienischen Unternehmen WINDTRE verlängert hat, um seine digitale Mobilfunkmarke Very Mobile zu stärken. Very Mobile ist der erste Anbieter in Italien mit einem App-basierten mobilen Dienst und hat die Flexibilität von MATRIXX genutzt, um den Marktdurchbruch zu schaffen. Very Mobile profitiert von einem starken Wachstum beim Start und ist eine der am schnellsten wachsenden Mobilfunkmarken des Landes. MATRIXX und WINDTRE haben kürzlich eine siebenjährige Verlängerung ihrer Partnerschaft abgeschlossen.

„Damit Very Mobile seine Mission erfüllen und den Marktdurchbruch schaffen konnte, mussten wir am ersten Tag bessere Ergebnisse erzielen als nur einfache Preisgestaltung und ein hervorragendes Kundenerlebnis“, sagte Benoit Hanssen, CTO von WINDTRE. „Um die Zukunft der mobilen Dienste und des Kundenerlebnisses zu nutzen, benötigen wir einen Monetarisierungspartner mit einem Produkt, das für modernen Handel und digitale Aktivierung entwickelt wurde. MATRIXX ist dieser Partner.“

Very Mobile wurde im Februar 2020 offiziell eingeführt und ist die echte Omnichannel-Marke von WINDTRE. Unabhängig davon, ob ein Kunde über eine E-SIM-Karte oder einen herkömmlichen Einzelhandelskanal beitritt, bietet der App-basierte Service ein durchweg einfaches und umfassendes Kundenerlebnis über jeden Kontaktpunkt hinweg. Zu den marktführenden Funktionen von Very Mobile gehört die Unterstützung über den gesamten Kundenlebenszyklus, einschließlich E-SIM, vollständig digitale Einführung und Kundenbetreuung, automatisches Aufladen, Paket-Neustart-Funktion und Aufladen mit einem Klick.

„Wir sind stolz darauf, der Monetarisierungspartner zu sein, der das marktstörende Angebot von Very Mobile unterstützt“, sagte Glo Gordon, CEO von MATRIXX. „Zu sehen, wie das Team unsere Produkt-First-Lösung genutzt hat, um flexible Echtzeiterlebnisse zu liefern, ist eine starke Erinnerung daran, was möglich ist, wenn ein Dienstleister die digitalen Möglichkeiten nutzt.“

MATRIXX Digital Commerce ist die Monetarisierungs-Engine im Herzen des neuen digitalen Stacks von Very Mobile und bietet Kunden jederzeit einen vollständigen Überblick über ihre Kontensalden, Services und Ausgaben. MATRIXX wurde mit einem API-First-Design entwickelt und ermöglichte Very Mobile, seine Technologieinfrastruktur zu vereinfachen, um Komplexität und Kosten zu reduzieren. Als branchenführende Cloud-native Lösung ist MATRIXX Digital Commerce 5G-fähig, um aufkommende Anwendungsfälle für das Aufladen zu unterstützen, z. B. verbesserte Spiele- und V/R-Erlebnisse für digital versierte Very Mobile-Kunden.

Über MATRIXX-Software

MATRIXX-Software ist der weltweit führende Anbieter von 5G-Monetarisierung für die Kommunikationsbranche. MATRIXX bedient viele der weltweit größten Betreibergruppen, regionalen Netzbetreiber und aufstrebenden Anbieter digitaler Dienste und bietet eine Cloud-native Digital-Commerce-Lösung, die unübertroffene wirtschaftliche und betriebliche Flexibilität ermöglicht. MATRIXX vereint IT und Netzwerke und bietet ein konvergiertes Ladesystem (converged charging system, CCS) in Netzwerkqualität, das eine effiziente Hyperskalierung der Infrastruktur zur Unterstützung von Verbraucherdiensten, Großhandels- und Unternehmensmärkten ermöglicht. Durch sein unermüdliches Engagement für Produktqualität und Kundenerfolg ermöglicht MATRIXX Unternehmen, Netzwerkressourcen und Geschäftsagilität zu nutzen, um im Web erfolgreich zu sein.

